Depuis la fin de l'arc Desmond Miles dans le troisième opus, les titres suivants de la franchise ont quelque peu mis entre parenthèses l'élément de narration lié à notre époque moderne. Une marque de fabrique de la licence pourtant appréciée et lui offrant une certaine originalité. Si l'on en croit Marc-Alexis Coté, directeur de la saga, Assassin's Creed Shadows devrait marquer un nouveau tournant en ce sens, a priori pour le meilleur.

Assassin's Creed Shadows entend renouer avec les racines narratives de la franchise

Avec les trois premiers jeux de la franchise, Ubisoft nous racontait une double histoire mêlant passé et présent : le combat entre les Assassins et les Templiers. D'un côté avec Altaïr/Ezio/Connor, et de l'autre avec Desmond, descendant des trois personnages à travers les siècles. Depuis la fin de cet arc plutôt bien ficelé, la franchise n'a plus réussi à capter autant les fans s'agissant de l'époque moderne, les joueurs ayant surtout envie de retourner dans l'Animus pour assassiner leur monde. Même avec Origins, Odyssey et Valhalla, qui ont remplacé Desmond dans le présent par Layla Hassan, avec des résultats assez mitigés. Il se pourrait cependant qu'Assassin's Creed Shadows renoue avec cette intrigante connexion entre passé et présent.

« L'histoire du présent servira à améliorer plutôt qu'à supplanter le voyage historique dans Assassin's Creed Shadows », a expliqué Marc-Alexis Coté lors d'un événement BAFTA, retranscrit par Eurogamer. « En établissant un contraste fort entre passé et présent, nous espérons restaurer l'équilibre qui faisait autrefois la renommée de la franchise. L'histoire moderne explorera des thèmes profonds comme la mémoire, l'identité et l'autonomie, comment le passé forge ce que nous sommes et comment ce passé peut influencer le futur. Cela nous permettra de réfléchir aux problèmes contemporains : liberté contre contrôle, le pouvoir de la connaissance et la tension entre individualité et conformité, à travers le prisme de l'Histoire ».

Rendez-vous est donc pris à partir du 14 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series pour voir si Assassin's Creed Shadows parviendra bien à tenir les engagements de Marc-Alexis Coté, entre autres promesses d'Ubisoft à l'égard de son premier jeu de la licence dans le Japon féodal.

Une histoire plus intéressante qu'il n'y paraît dans Assassin's Creed Shadows ? © Ubisoft Montréal / Ubisoft

Source : Eurogamer