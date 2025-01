Assassin's Creed Shadows est très attendu par les joueurs, mais il semblerait que le jeu subisse quelques modifications chez certains consommateurs. Comme on le sait, la censure a toujours existé dans le jeu vidéo, et le prochain grand titre d'Ubisoft n’y échappe pas.

Assassin's Creed Shadows sera censuré au Japon

Ubisoft a récemment annoncé que la version japonaise d’AC Shadows sera censurée. Pourtant, le jeu a reçu la classification CERO Z, qui signifie qu’il est strictement réservé aux adultes de 18 ans et plus. Malgré cela, l’organisme japonais de classification, la CERO, a jugé que certaines scènes du jeu étaient encore trop violentes pour être acceptées dans leur état actuel.

Ubisoft a apporté plusieurs modifications à la version d'Assassin's Creed Shadows destinée au marché japonais pour se conformer aux normes imposées par la CERO. D’abord, l’option permettant d’activer ou de désactiver les démembrements a été totalement supprimée. Ainsi, il ne sera pas possible de voir des têtes ou des membres coupés en pleine action. De plus, la manière dont les parties du corps mutilées sont représentées a été revue, rendant ces scènes beaucoup moins explicites.

Un autre changement concerne les dialogues japonais. Ubisoft a indiqué que certains dialogues utilisés dans les versions nord-américaine et européenne d'Assassin's Creed Shadows seront modifiés pour la version japonaise. Cependant, aucun détail supplémentaire n’a été donné sur la nature de ces ajustements.

Pourquoi cette censure ?

La CERO est connue pour ses règles strictes en matière de violence graphique dans les jeux vidéo. Même avec une classification CERO Z, des contenus particulièrement explicites, comme le gore ou les mutilations réalistes, peuvent être censurés. Assassin's Creed Shadows n'y échappera donc pas.

Ce n’est pas la première fois que l’organisme se retrouve au cœur d’une polémique. En 2024, le remake de Dead Space avait été interdit de sortie au Japon à cause de la représentation détaillée des organes internes et des membres mutilés. Pourtant, Stellar Blade, un autre jeu avec des scènes tout aussi violentes, avait été approuvé avec une classification CERO D, accessible aux joueurs de 17 ans et plus. Cette incohérence avait été vivement critiquée par Shaun Noguchi, directeur général d’EA Japan, qui avait dénoncé un manque de clarté dans les standards de la CERO.

Cette censure d'Assassin's Creed Shadows ne passe pas inaperçue. Beaucoup de joueurs japonais expriment leur frustration face à ces restrictions, d’autant que le jeu est déjà interdit aux mineurs. Certains estiment que ces changements altèrent l’expérience d’un titre conçu pour être réaliste et immersif.

Source : Ubisoft Japan