Ubisoft a visiblement pris la bonne décision en reportant Assassin’s Creed Shadows. En plus du temps supplémentaire alloué aux développeurs, l’éditeur a annoncé une série de mesures très bien reçues comme l’arrivée du jeu sur Steam. Une première étape qui s’appliquera sur toutes les productions de la société à compter de février prochain. « Le jeu marquera le retour de nos nouveaux lancements sur Steam dès leurs sorties » a déclaré officiellement Ubi. Mais d’autres bouleversements sont à attendre sur le modèle de distribution avec les différentes éditions précédemment dévoilées.

Assassin’s Creed Shadows sera jouable en même temps pour tout le monde

Ubisoft a promis des changements radicaux pour redresser la barre et ce sera mis en application dès la sortie d’Assassin’s Creed Shadows le 14 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Parmi les nouveautés, il y a l’abandon total du modèle de Season Pass tel qu’il existe aujourd’hui dans les jeux de l’éditeur. Et cela a une conséquence directe puisque la première extension prévue sera finalement offerte pour certains. « Nous mettrons fin au modèle traditionnel du Season Pass. Tous les joueurs pourront profiter du jeu en même temps le 14 février et ceux qui auront précommandé le jeu se verront offrir la première extension gratuitement » a confirmé le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot.

Dans une FAQ, Assassin’s Creed Shadows annonce d’autres gros changements avant sa sortie, dont l’annulation de l’early access dans l’édition collector qui risque de décevoir les plus impatients. Une décision qui sera logiquement valable aussi pour l’accès ancitipé de l’édition Gold. Une pratique qui se faisait encore il n’y a pas si longtemps que cela avec Star Wars Outlaws. Même en payant une version plus chère, il ne sera plus posssible de jouer à AC Shadows en avance. Étant donné que le Season Pass a été écarté par l’éditeur, il ne sera pas inclus dans l’édition collector et le prix est ajusté suite à ce choix. Le prix officiel maximum conseillé passe de 279$ à 229$.

Mais le collector d’Assassin’s Creed Shadows est sur le point de changer également ses goodies. « D’autres changements d’ordre esthétiques pourraient être apportés à l’édition collector, à la statuette, au steelbook, à l’artbook etc. » rapporte Insider Gaming. Visiblement ces révisions pourraient avoir un lien avec les révélations faites par Tom Henderson indiquant qu’Ubisoft serait en train de revoir sa copie, notamment sur l’aspect historique du jeu.

© Ubisoft.

Source : Insider Gaming.