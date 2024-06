Il est attendu de pied ferme et fait énormément parler de lui dernièrement, Assassin’s Creed Shadows, anciennement connu sous le nom de code Red, arrive à la fin de l’année sur PS5, Xbox Series et PC. Le jeu devrait créer l’événement à bien des niveaux. Non seulement parce que c’est le nouveau gros volet de la licence après Valhalla, mais aussi et surtout parce qu’il embarque une tonne de nouveautés.

Assassin's Creed Shadows pourrait bien tout changer

Assassin’s Creed Shadows est bien décidé à mettre un coup de fouet à la licence. Dans un premier temps, il opte pour le Japon féodal, une époque ardemment demandée par les fans depuis de très, très nombreuses années. Il est également le premier Assassin’s Creed à proposer un personnage principal historique ayant réellement existé, même si les détails de sa vie restent encore assez mystérieux et qu’il y aura donc des libertés.

Il s’agit de Yasuke, un ex-esclave devenu samouraï. Le jeu promet également un véritable retour aux sources avec de l’infiltration, de la vraie ! Et ce grâce à Naoe, seconde héroïne de cet opus qui adore se tapir dans les ombres et nous permettra d’utiliser de nouveaux mouvements, là aussi très attendus par les fans, comme la possibilité de ramper ou d’éteindre les lumières par exemple. Rare, voire jamais vu dans un Assassin’s Creed.

Les deux héros jouables d'Assassin's Creed Shadows © Ubisoft Montréal / Ubisoft.

Une nouveauté très attendu qui va redynamiser la licence

Non content de redynamiser une recette que l’on connaît depuis très, très longtemps, Assassin’s Creed Shadows devrait également lancer une très grosse nouveauté pour la licence, le fameux AC Infinity, désormais connu sous le nom de Animus Hub. Annoncé depuis un moment, il s’agit d’un Hub qui devrait être déployé prochainement, et justement peut-être bien avec Shadows, et qui rassemblerait tout l’univers Assassin’s Creed. L’idée est ici de créer un véritable univers et de connecter tous les jeux de la franchise, permettant aux joueurs de s’y retrouver facilement et rapidement, mais aussi de glaner quelques bonus. Une fonctionnalité que l’on retrouve notamment dans d’autres jeux comme Battlefield ou encore Call of Duty.

C’est Marc Alexis Côté, Producteur Exécutif chez Ubisoft, qui a vendu la mèche dans les colonnes de Game File. L’homme affirme que le fameux Animus Hub a changé de nom mais conservera toutes les fonctionnalités prévues initialement et qu’il sera déployé prochainement. Pas de date à se mettre sous la dent, mais il est confirmé qu’il sera au point et en ligne pour la sortie d’Assassin’s Creed Shadows. Soit en même temps, soit peu avant donc. En espérant que tout aille bien, les reports chez Ubisoft, c’est fréquent.

Nous verrons ! Assassin’s Creed Shadows arrivera quant à lui le 12 novembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC.