Assassin’s Creed Shadows approche à grands pas et promet de nous plonger dans le Japon féodal dès novembre 2024. Alors que la sortie se rapproche, de nombreuses rumeurs circulent autour du jeu. Si certaines restent encore à confirmer, elles nous donnent déjà un bel aperçu de ce que Ubisoft pourrait nous offrir avec ce nouvel opus.

Une très bonne nouvelle pour Assassin's Creed Shadows

Parmi les rumeurs les plus intéressantes, il se murmure que Assassin’s Creed Shadows proposera un mode 60 FPS sur toutes les plateformes, sauf sur la Nintendo Switch. Ce serait une excellente nouvelle pour ceux qui recherchent des graphismes fluides et immersifs. Il semblerait même que la meilleure qualité d'affichage sera réservée à la PS5 Pro. Ce détail vient d’une source partagée sur les réseaux sociaux et relayée par un compte dédié à la franchise Assassin’s Creed.

La météo au cœur du gameplay

Un autre élément qui pourrait rendre Assassin’s Creed Shadows unique est l'intégration de la météo dans le gameplay. Par exemple, des rumeurs indiquent que les ennemis pourraient souffrir d'insolation s'ils restent trop longtemps au soleil. Cette mécanique, inspirée de jeux comme Breath of the Wild, promet de rendre l'environnement encore plus interactif et stratégique. De plus, il semblerait que les ennemis auront plus de mal à entendre les mouvements du joueur lorsqu’il pleut. Cela pourrait offrir des opportunités intéressantes pour les amateurs de furtivité.

Ubisoft continue d’améliorer son moteur AnvilNext, et Assassin’s Creed Shadows en bénéficiera pleinement. Des avancées dans la physique du jeu et les interactions avec l’environnement devraient rendre l’expérience encore plus immersive. Ces améliorations, bien que non confirmées officiellement, laissent entrevoir des combats plus réalistes et des mondes encore plus vivants.

Si toutes ces informations ne sont encore que des rumeurs, il ne faudra plus attendre très longtemps pour avoir des confirmations. Ubisoft prévoit de dévoiler plus de détails lors du Tokyo Game Show 2024, qui se tiendra du 26 au 29 septembre. Ce sera l'occasion d’en savoir plus sur les fonctionnalités du jeu et d’avoir un premier aperçu de Assassin’s Creed Shadows en action.

Source : Ubisoft