Ubisoft ne lâche pas l'affaire avec Assassin's Creed. Les fans vont être comblés avec encore des projets surprises en préparation, dont un qui devrait parler aux plus anciens.

Après le feuilleton Microsof-Activision, c'est au tour de celui d'Ubisoft-Tencent de prendre le devant de la scène. Il faut dire que la société française fait face à des difficultés économiques évidentes. L'alliance avec le géant chinois pourrait être une planche de salut. En attendant de parvenir à un potentiel accord, elle prévoit sa feuille de route pour l'année en cours et celle à venir. Or, elle semble miser très fortement sur la saga Assassin's Creed. Des surprises seraient en vue !

Assassin's Creed compte se raconter encore

Après une année 2024 en demi-teinte, Ubisoft ne veut plus se louper. L'éditeur vient de repousser la sortie d'Assassin's Creed Shadows d'un bon mois. Avec ce deuxième report, il s'assure de lui donner le temps de se peaufiner jusqu'au bout. Dans le même temps, l'opus se déroulant au Japon s'enrichit de contenu surprise. Tout est fait pour lui offrir une mise sur le marché solide.

Cela dit, ce n'est pas le seul jeu de la licence qui s'annonce. Comme vous le savez, Ubisoft n'en a pas fait avec les projets Assassin's Creed. Après Shadows, présenté à l'époque sous le nom de code “Jade”, un autre opus original intitulé pour le moment “Hexe” est en préparation. De même, tout semble se confirmer pour le remake d'Assassin's Creed Black Flag.

Assassin's Creed IV: Back Flag. © Ubisoft Montreal / Ubisoft Entertainment

Et si on vous dit que ce ne serait pas tout ? Selon Tom Henderson sur Insider Gaming, Ubisoft aurait encore d'autres atouts dans sa manche. Sans compter la flopée de titres issus de ses licences phares, Ubisoft n'en a pas fini avec AC. D'abord, un autre RPG (soit la formule principalement en place depuis Assassin's Creed Origins) serait à l'œuvre. Plus encore, les équipes travailleraient sur « un autre remake d'Assassin's Creed dont le nom de code est Stardust ».

Cette dernière information colle donc avec les déclarations d'Yves Guillemot datant de juin 2024. Le PDG d'Ubisoft avait évoqué l'« arrivée de certains remakes ». Pour le moment, pas de détails supplémentaires à ce propos. Tout ce qu'on sait, c'est que cela concernerait d'anciens jeux prompts à être modernisés. Or, Tom Henderson semble confirmer que cela concernerait la licence Assassin's Creed.

Enfin, parlons calendrier puisque le journaliste évoque une sortie d'« ici la fin 2026 » pour les deux premiers projets AC. En revanche, le nouveau RPG et le remake “Stardust” devraient arriver plus tard. Cela nous rapprocherait donc d'une potentielle fin de génération de console. Faut-il s'attendre à les voir sortir sur l'héritière de la Xbox et la future PS6 ? Seul l'avenir nous le dira.