Récemment, on nous a dit qu'un remake d'Assassin's Creed 4 : Black Flag était en approche. Et selon une nouvelle information, il serait loin d'être le seul.

La franchise Assassin's Creed a encore de belles histoires à nous raconter. Entre Mirage, le dernier opus en date, Red qui va se dérouler au Japon féodal, Hexe qui prendra place pendant la chasse aux sorcières ou Invictus, la future expérience multijoueur, on a de quoi faire. Mais est-ce qu'Ubisoft va seulement nous proposer de nouvelles aventures ? Ne va-t-il pas remettre au goût du jour quelques opus adorés des fans ? On est au courant pour la rumeur sur Black Flag, mais récemment, on nous a informé qu'un autre remake était potentiellement en chantier.

Assassin's Creed va peut-être s'offrir deux remakes

C'est une nouvelle fois Insider Gaming, et plus précisément Tom Henderson, qui nous rapporte cette information de la plus haute importance. Le célèbre éditeur serait en train de mettre au point un remake, mais ce ne serait pas celui de Black Flag dont on a déjà entendu parler. Mais alors, de qui s'agit-il ? Eh bien... on ne nous dit rien. Oui, le nom n'est pas mentionné, ce qui nous coupe un peu dans notre élan. La seule chose qu'on est en mesure de dire, c'est qu'une partie de la communauté aimerait bien avoir une nouvelle version des Assassin's Creed plus anciens, comme le tout premier.

Le seul hic, c'est que ce deuxième remake devrait techniquement arriver « avant la fin de la décennie ». On a le temps de le voir venir. C'est une fourchette plutôt large, mais qui n'est pas illogique. En effet, Ubisoft a une feuille de route assez conséquente pour Assassin's Creed. Si on prend juste l'opus intitulé Hexe, se déroulant dans l'Europe du XVIe siècle, la rumeur voudrait qu'il arrive en 2026. Et il y en a d'autres qui sont censés venir après ça. Du moins, c'est ce qu'on pense, mais le contraire serait surprenant. Vous l'aurez compris, la franchise n'a clairement pas dit son dernier mot.

Quant à la refonte d'Assassin's Creed 4 : Black Flag, sa production aurait débuté en septembre 2023. On a pu voir que le CVLinkedIn d’un lead cinematic designer de la branche du studio à Singapour mentionnait un « jeu non annoncé ». Le développement aurait donc commencé l'année dernière, et pour certains, c'est forcément lui. Selon les sources de Kotaku et Insider Gaming, le travail sur Skull & Bones servirait justement à moderniser les batailles navales et la navigation sur les eaux pour ce jeu. On prendra tout de même ça avec des pincettes, mais les indices commencent à s'accumuler.