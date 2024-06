Assassin's Creed Shadows sera disponible le 15 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Un épisode au Japon féodal très attendu, qui devra faire aussi bien avec Ghost of Tsushima. L'exclusivité PlayStation avec laquelle le jeu d'Ubisoft est souvent comparé depuis les premiers leaks. Au-delà de l'époque, de l'ambiance ou des combats sanglants, le prochain opus de la saga d'Ubisoft a aussi à cœur d'offrir une exploration plus organique et donc moins balisée. Une future recette gagnante ? Réponse dans quelques mois. Avant la sortie, Yves Guillemot, PDG d'Ubi, a fait une importante révélation sur l'avenir de la franchise.

Assassin's Creed Black Flag Remake arrive, mais seulement

Ubisoft compte énormément sur sa licence, d'où la mise en chantier de nombreux jeux Assassin's Creed pour les années à venir. La série occupera une place centrale dans les projets et la stratégie globale de l'éditeur. Et il y aura un peu de tous les genres avec des expériences sur consoles et PC, le jeu mobile Assassin's Creed Jade qui se passe en Chine, de la VR ou encore du multijoueur coopération à 4 joueurs. Ce dernier jeu, qui répond au nom d'Assassin's Creed Raid, n'a néanmoins pas été officialisé, mais a leaké par le biais de Tom Henderson. En tout cas, Ubisoft assume cette diversité et Yves Guillemot, le grand patron de l'entreprise, a même confirmé une information de l'insider : d'autres remakes sont en route, en plus d'Assassin's Creed Black Flag Remake.

« Les joueurs peuvent se réjouir de l'arrivée de certains remakes, qui permettront de revisiter certains des jeux que nous avons créés par le passé et de les moderniser. Certains d'entre eux possèdent des mondes encore extrêmement riches » a expliqué Yves Guillemot (via le site officiel Ubisoft). Le but derrière ces ressorties est également d'avoir des sorties à un rythme plus régulier.

Un rythme de sortie soutenu et de la variété

Il y aura une grande variété d'expériences. L'objectif est que des jeux Assassin's Creed sortent de façon régulière, mais aussi que l'expérience offerte ne soit pas identique chaque année. Il y a beaucoup de bonnes choses à venir, notamment Assassin's Creed Hexe (ndlr : le jeu solo plus sombre où l'on incarnera une héroïne aux pouvoirs surnaturels). Ce sera un jeu très différent de Shadows. Je pense que nous allons surprendre les gens. Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft.

Yves Guillemot n'a rien révélé sur les remakes en cours de développement. Mais on imagine qu'un épisode comme le deuxième, qui est très apprécié, pourrait être concerné par cette annonce.