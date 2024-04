Alors que l'industrie du jeu vidéo retient son souffle en anticipation des grandes annonces de l'année, Ubisoft se prépare à occuper le devant de la scène avec un moment particulièrement attendu : la révélation (normalement) autour d'Assassin's Creed Red. Ce titre suscite la curiosité et un énorme enthousiasme parmi les fans de la franchise, désireux de découvrir les nouvelles directions que prendra cette saga.

Assassin's Creed Red devrait enfin apporter des nouvelles

Ainsi, Ubisoft se positionne une fois de plus au centre de l'attention avec l'annonce de son événement annuel, Ubisoft Forward, prévu pour le 10 juin. Cette confirmation place l'éditeur français sous les projecteurs d'une semaine déjà très attendue par les amateurs de jeux vidéo du monde entier, celle du Summer Game Fest. En fait, l'Ubisoft Forward se déroulera dans un contexte particulièrement riche, juste après le retour en personne du SGF le 7 juin, suivi par les SGF Play Days. Ces derniers, organisés du 8 au 10 juin, sont des journées dédiées aux médias et influenceurs sur invitation uniquement.

Cette année, l'Ubisoft Forward pourrait bien être l'occasion rêvée pour en apprendre davantage sur des titres très attendus, notamment Assassin's Creed Red. Ce jeu suscite une attente considérable. Tant pour les innovations de gameplay qu'il pourrait introduire que pour l'approfondissement du lore de la série. Puisque le jeu doit se dérouler dans le Japon féodal.

Le jeu devrait utiliser une évolution substantielle de l'engine actuel, baptisée Anvil Pipeline, permettant une unification des efforts de développement à travers les nombreux studios d'Ubisoft. Cette avancée promet des améliorations visuelles importantes grâce à l'illumination globale ray-tracée et à la géométrie virtuelle. En termes de gameplay, Assassin's Creed Red conserverait certains éléments de combat de Valhalla. Mais avec plus de gore, y compris du sang et des décapitations. La furtivité jouerait également un rôle crucial. Avec des possibilités d'extinction des torches, de camouflage dans l'herbe haute, et même de se coucher à plat ventre à la demande du joueur.