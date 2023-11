Assassin's Creed Red est à nouveau la cible de leaks en tout genre, et cette fois, on nous promet de gros changements pour la suite. Est-ce qu'ils plairont à tous les fans, c'est la question qu'on peut se poser.

Parmi les futurs projets Assassin's Creed, il y en a un qui a piqué un peu plus la curiosité des joueurs que les autres. L'opus estampillé Red, qui n'est pas forcément un nom définitif, est l'objet de nombreuses théories. Il a surtout provoqué la joie chez les fans, car ils vont enfin avoir un gros jeu de la licence se déroulant au Japon féodal. Seulement voilà, il se fait bien discret, et Ubisoft n'a pas l'air de vouloir le mettre en avant de sitôt. C'est donc les leaks qui se chargent de nous en dire plus, et justement, nous avons eu du nouveau le concernant.

Assassin's Creed Red, un jeu bien différent des autres ?

La nouvelle du jour nous vient du leaker j0nathan qui a une réputation plutôt bonne au sein de la communauté. Il vient tout juste de sortir une vidéo sur Youtube où il donne un certain nombre de détails concernant Assassin's Creed Red. Il commence par expliquer qu'il y aura moins de marqueurs sur la carte, moins d'indications pour guider le joueur, un peu à la sauce Elden Ring ou façon AC Odyssey avec son mode "non guidé".

La carte sera d'ailleurs potentiellement plus grande que celle de Valhalla, mais plus petite que celle d'Odyssey. Globalement, ce AC promet d'être plus dur et immersif que ses aînés. Et ce n'est pas tout ! Il y aura visiblement de nouvelles mécaniques de jeu inédite emprunté à un autre jeu de FromSoftware. On nous décrit ainsi qu'il y aurait un grappin qui fonctionnerait comme celui de Sekiro, mais en un peu moins guidé. L'insider parle de grappin manuelle. On retrouverait d'ailleurs une barre de posture qui rappellerait celle du titre de FromSoftware.

Le grand retour de l'infiltration et plus encore ?

De plus, le jeu devrait renforcer l'infiltration avec de nouvelles mécaniques. Il serait par exemple possible de se mettre à plat ventre et se cacher dans l'environnements (herbes hautes, derrière des muret, etc...). Il ajoute également qu'à la manière d'un Splinter Cell, on devrait pouvoir se cacher dans l'ombre et éteindre des torches pour créer des cachettes. Assassin's Creed oblige, on aura aussi des gadgets à notre disposition. Selon le personnage qu'on joue, on aurait visiblement accès à des kunaïs, des shurikens, des clochettes ou des bombes de fumée. Enfin, on assisterait à la naissance d'un nouveau système baptisé Espion. Ce dernier proposerait d'envahir des camps et d'épargner le commandant pour en faire un espion à votre solde.

Vous l'aurez compris, si l'on en croit ces nouvelles infos, il y aurait de très gros changements dans l'air, y compris au niveau des graphismes. L'insider ne garantit pas que le jeu sera bluffant, mais il affirme qu'il y aurait une vraie amélioration graphique comparé aux autres Assassin's Creed récents. En tout cas, c'est une belle liste de modifications, et ça pourrait clairement offrir un second souffle à la franchise. Néanmoins, une partie des fans ne sont d'office pas convaincu et se plaignent déjà de ces potentiels changements. Est-ce qu'on aura toujours l'impression de jouer à un titre AC ? Quelques fans se posent la question.

Un autre leak a fait surface

Les insiders nous rapportent régulièrement des informations sur Assassin's Creed Red, même s'il faut prendre tout ça avec des pincettes. L'un des plus fiables d'entre eux, Tom Henderson, a affirmé que l’action-RPG en monde ouvert proposera d’incarner deux personnages jouables. Une shinobi et un samurai africain. Ses propos ont été plus ou moins validés par deux éléments différents. Tout d'abord, Pierre Boudreau, qui écrit pour le titre, avait mis à jour sa bannière LinkedIn avec un artwork du jeu montrant l’une des deux protagonistes présumés. Ensuite, le média Insider Gaming a récemment déclaré que l'un des deux personnages jouables sera Yasuke, un samurai africain ayant réellement existé.

Si cela s'avère, ce qui semble assez crédible, on fera face à un véritable tournant pour la série. Ce sera la première fois qu'on incarne une figurine historique ayant vraiment existé dans un Assassin's Creed. D'une manière générale, la franchise nous propose de rencontrer des personnages historiques, mais pas de les jouer. Bien évidemment, son histoire ne va pas être exactement la même dans le jeu. Cela dit, encore une fois, il faut prendre ça avec du recul, mais ça donne l'eau à la bouche.