Assassin’s Creed Red cristallise à lui seul une attente démesurée. Pendant de longues années, une grande partie de la communauté s’est époumonée, réclamant corps et âme à Ubisoft un épisode au Japon féodal. Des années plus tard, l’éditeur se décide enfin à répondre à leur demande. C’est Ubisoft Québec qui aura la lourde tâche de donner vie à ce désir de longue date. Alors que les informations officielles se font rares, un développeur a dévoilé par inadvertance la première image officielle du jeu.

Première image et des infos pour Assassin's Creed Red

Ubisoft le sait, il n’aura pas le droit à l’erreur avec Assassin's Creed Red. Le jeu se déroulant à l’époque du Japon féodal s’est longuement apparenté à un fantasme de la communauté, mais leur rêve deviendra enfin réalité. Entre-temps, un certain Ghost of Tsushima est venu donner un avant-goût de ce que pourrait donner un monde ouvert à cette époque. Beaucoup se demandent si la vision d’Ubisoft n’arrive pas trop tard, mais l’exclusivité PlayStation et Assassin's Creed Red devraient, sur le papier, être fondamentalement différents. S’il faut s’armer de patience pour avoir des nouvelles officielles du jeu, un employé d’Ubisoft a dévoilé, sans doute par erreur, une première image de cet épisode.

Comme l’ont repéré certains internautes, Pierre Boudreau, qui écrit pour Assassin's Creed Red, a mis à jour sa bannière LinkedIn avec un artwork du jeu montrant l’une des deux protagonistes présumés. Pour mémoire, l'insider Tom Henderson a affirmé que l’action-RPG en monde ouvert proposera d’incarner deux personnages jouables. Une shinobi et un samurai africain, qui pourrait être Yasuke selon certaines théories. Le youtubeur j0nathan, source fiable concernant l’univers de la franchise, a ajouté son grain de sel depuis.

Selon lui, l’héroïne devrait s'appeler Naoé/Naoi, même si son nom pourrait changer d’ici la sortie d'Assassin's Creed Red, comme ça avait été le cas Eivor pour Valhalla. Son histoire serait plutôt similaire à celle de Bayek d’AC Origins. Naoi serait en quête de vengeance après l’assassinat de son père par un membre de l’Ordre, ce qui la poussera à rejoindre voire créer les shinobis. Impossible à ce stade de savoir si elle sera bien une membre de Ceux qu’on ne voit pas, ou si elle les aidera simplement. Maintenant qu’AC Mirage est sorti, Ubisoft devrait communiquer dans les mois qui viennent sur Assassin's Creed Red. Selon cette même source, le jeu serait à un stade avancé et la date de sortie serait prévue pour la fin 2024.