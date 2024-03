À l’heure où l’avenir de certaines licences est incertain, celle d’Assassin’s Creed a encore de beaux jours devant elle. Fer de lance d’Ubisoft depuis de longues années maintenant, elle a fait un bref retour dans le passé avec un AC Mirage empreint de nostalgie, mais non sans tous les gimmicks des épisodes modernes. Cette année, l’éditeur français devrait capitaliser sur un jeu réclamé depuis de longues années : Assassin’s Creed Red. Après un Ghost of Tsushima qui a marqué les esprits à sa façon, ce sera au tour d’AC de nous emmener au Japon féodal, le temps d’un action-RPG en monde ouvert. Alors qu’aucun détail officiel n’a été donné depuis son annonce en novembre 2022, les indiscrétions s'enchaînent.

Nouveaux détails sur Assassin's Creed Red

Le bien renseigné Tom Henderson récidive. Régulièrement, le fondateur d’Insider Gaming nous livre quelques informations sur les productions d’Ubisoft et c’est à nouveau l’Assassin’s Creed au Japon qui a fait l’objet d’un article dans les colonnes du site le temps de rappeler quelques détails et d’en préciser d’autres. L’insider rappelle que selon ses informations, le jeu mettra en scène deux protagonistes différents, Naoe et Yasuke, la première étant une shinobi et l’autre un samurai africain. On ne sait en revanche toujours pas s’il faudra faire un choix entre les deux comme dans Odyssey ou si l’histoire nous fera interchanger entre eux comme dans Syndicate. Ce qui se dessine cependant, c’est un accent remis sur l’infiltration et la discrétion, contexte oblige, mais il devrait emprunter beaucoup à ses prédécesseurs.

Le média rapporte ainsi que le système de combat d’Assassin’s Creed Red se rapprocherait davantage de celui de Valhalla, l’épisode à l’époque des Vikings. Le jeu au Japon serait cependant plus gore, avec davantage de sang et de décapitations. L’infiltration devrait rester dans la veine des opus précédents, en reprenant quelques mécaniques qui avaient fait le sel de Splinter Cell à son époque, comme la possibilité d’éteindre des torches, de se cacher dans les hautes herbes et même de se coucher où et quand bon nous semble. Tout comme le dernier épisode principal de la licence, Assassin’s Creed Red proposerait un système de Colonie, ici appelé le Hideout (la cachette).

Assassin's Creed Red

Un moteur unifié pour de meilleurs graphismes ?

Selon une vidéo de gameplay volée fourni au média, les joueurs auraient alors la possibilité de construire le camp selon leurs envies en y intégrant de nouveaux bâtiments comme un dojo, une armurerie, des autels. En plus de pouvoir les placer où bon nous semble, il serait également possible de personnaliser leur apparence. Cela irait du choix du toit, de l’intérieur et de l’endroit où l’on exposera nos armes et armures. On voit déjà les plus créatifs s'en donner à cœur joie.

Henderson s’est également attardé sur le moteur d’Assassin’s Creed Red. Le prochain épisode s’appuiera toujours sur l’Anvil Pipeline, l’engine maison d’Ubisoft qui aurait subi un petit lifting et comprendrait désormais des évolutions importantes. Selon les sources du média, ce moteur présente un avantage de taille : unifier le travail de l’ensemble des studios travaillant sur le jeu, plutôt que de travailler sur des branches différentes à chaque fois. Autrement dit, AC Red devrait profiter d’une d’une géométrie plus maîtrisée et de meilleurs effets de lumière et ray tracing. Si le conditionnel reste évidemment de rigueur jusqu’à une officialisation, Tom Henderson a prouvé à plusieurs reprises détenir des informations solides sur les productions d’Ubisoft. Vous pouvez ranger votre combinaison anti-fake. Pour rappel Assassin’s Creed Red devrait sortir dans le courant 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.