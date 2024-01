Assassin's Creed Red, c'est un peu la concrétisation de tous les rêves de la communauté AC. Cette fois, le cadre est posé au Japon féodal, ce qui n'a pas manqué d'exciter les joueurs. Malheureusement, pour l'instant, on est encore dans le flou vis-à-vis de l'aventure qui sera proposée. Il n'y a toujours pas de trailer digne de ce nom à se mettre sous la dent, et chez certaines personnes, l'impatience commence à se faire ressentir. Néanmoins, vous pouvez être rassuré, car il semblerait qu'une grosse annonce se profile dans peu de temps.

Assassin's Creed Red va peut-être bientôt se dévoiler au grand jour

Cette information nous vient d'une utilisatrice du nom de BunnyTheVillain. Sur X (anciennement Twitter), elle a fait des révélations assez surprenantes. Elle nous explique que la première bande-annonce d'Assassin's Creed Red sera publiée en mai 2024. Cependant, on n'aura pas encore affaire à du gameplay. Pour ça, il faudra patienter jusqu'en juillet prochain, lors d'un Ubi Forward qui n'a pas été dévoilé à l'heure d'écrire ces lignes. Bon, si on s'arrête déjà là, on a matière à travailler. Mais il y a un hic.

Eh oui, c'est bien beau tout ça, mais où sont les preuves ? Comme d'habitude, il faudra se contenter d'un « ça vient d'une source sûre », mais c'est difficilement convaincant. Après, la personne derrière ce soi-disant leak n'en est pas à son premier coup d'essai, et ça reste un Ubisoft Partner, alors pourquoi pas ? Ceci dit, il faut vraiment prendre avec des pincettes ce qui est dit sur Assassin's Creed Red, car on est loin d'avoir une confirmation officielle de la part d'Ubisoft. Toutefois, en ce qui concerne la date de sortie, la fuite en question vise probablement juste (plus ou moins) pour une raison très simple.

Selon BunnyTheVillain, ça ne fait aucun doute, Assassin's Creed Red sortira en novembre 2024. En soi, c'est possible, même si l'insider Shinobi602 n'en est pas aussi sûr. En fait, il faut regarder l'un des derniers leaks en date pour avoir un début de réponse. L'année dernière, Arisa Lagunzad, un employé d’Ubisoft travaillant dans la gestion des partenariats, avait lancé un appel à la collaboration avec les créateurs de contenus et autres parties créatives. Et il en a peut-être trop dit, puisqu'il a expliqué la chose suivante via LinkedIn :

Nous recherchons un partenaire pour le prochain Assassin’s Creed Codename RED pour l’année prochaine. La licence est en pleine expansion sur le plan du cross-média avec des podcast et des séries manga. Est-ce vous souhaitez être notre partenaire pour le plus gros blockbuster de 2024 ?

Etant donné que ça vient directement d'un employé du studio, on peut déjà être plus confiant vis-à-vis de ce qui est rapporté. Attention, ça ne confirme en rien la date donnée par le nouveau leak, mais ça montre que ce n'est pas totalement à côté de la plaque. En tout cas, on a hâte d'en savoir plus. L'insider bien informé Tom Henderson avait révélé qu'il y aurait deux personnages jouables dans Assassin's Creed Red. Un homme et une femme, qui seront respectivement un samouraï (ayant réellement existé, une première dans la série) et une shinobi. Est-ce que va les voir en mai 2024 ? Affaire à suivre.