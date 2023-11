On en sait visiblement plus à propos d'Assassin's Creed Red, et ce que nous avons appris représente un tournant pour la franchise d'Ubisoft. C'est même une grande première.

Assassin's Creed Red, qui n'est pas nécessairement son nom définitif, est l'un des opus les plus attendus de la licence. On pouvait anticiper un tel engouement, puisque les fans réclament depuis la nuit des temps un jeu AC qui se déroulerait au Japon féodal. Cependant, nous ne savons pas grand-chose à propos de ce nouveau titre. En fait, on ne sait quasiment rien de lui, et les seules informations qu'on possède nous viennent de rumeurs. Mais la donne a peut-être changé. Nous venons d'avoir des nouvelles de Red qui pourraient bien tout changer pour la franchise.

Un protagoniste qui divise pour Assassin's Creed Red

Même si le jeu se fait discret, des insiders plutôt fiables nous ont déjà rapporté de beaux scoops à son propos. On se souvient notamment de Tom Henderson qui affirmait que l’action-RPG en monde ouvert proposera d’incarner deux personnages jouables. Une shinobi et un samurai africain. Cela dit, ce n'est rien d'officiel, mais une information capitale a permis de commencer à valider cette théorie. Pierre Boudreau, qui écrit pour Assassin's Creed Red, avait mis à jour sa bannière LinkedIn avec un artwork du jeu montrant l’une des deux protagonistes présumés.

Et aujourd'hui, c'est le média Insider Gaming qui vient mettre le feu aux poudres. Nos confrères affirment que des sources proches du développement ont confirmé que l'un des deux personnages jouables ne sera autre que Yasuke, un samouraï africain ayant réellement existé. Si cela s'avère, ce sera la première fois qu'on incarne une figurine historique ayant vraiment existé dans un Assassin's Creed.

Même si son histoire ne serait pas tout à fait similaire dans le jeu, ça changerait absolument tout pour la licence puisque ce serait la première fois que l'on incarnerait un personnage ayant réellement existé. Généralement, les jeux Assassin's Creed se contente de nous faire croiser des personnages historique, pas d'en incarner. Du moins, si ça se confirme, ce qui n'est pas encore sûr, puisque nous n'avons pas affaire à une déclaration officielle. Il est donc important de prendre ça avec des pincettes.

Malheureusement, certains joueurs ont déjà exprimé leur mécontentement vis-à-vis de l'origine du personnage, malgré le fait que ce soit historiquement correct. À l'heure où nous écrivons ces lignes, des débats émergent dans la communauté sur le sujet. De ce qu'on nous dit, le récit de Yasuke démarrera de la même façon que celui de Naoé/Naoi, l'autre héroïne d'Assassin's Creed Red. C'est-à-dire dans la douleur et la tragédie. Voici ce que nous rapporte la rumeur sur son rôle dans ce nouvel opus : « Yasuke était un esclave voyageant sur un navire quand il a été attaqué et tout le monde a été tué, y compris son grand amour, mais il a survécu. Yasuke a ensuite été sauvé et amené au Japon, où il a appris la voie des samouraïs sous le service de Nobunaga ». Visiblement, lui et Naoé seront ennemis au début, avant de joindre leurs forces plus tard dans l'aventure.

Le casting dévoilé ?

Insider Gaming continue en dévoilant une partie du casting qu'on croisera dans Assassin's Creed Red. Selon lui, nous allons voir Fujibayashi Nagato (le père de Naoé), Oda Nobunaga, Akechi Mitsuhide, Hattori Hanzo, Toyotomi Hideyoshi, Kōdai-in, Oichi, Ashikaga Yoshiaki ou encore Akechi Kagemitsu. Cela fait du beau monde, mais on se doute qu'ils n'auront pas tous la même importance au sein du scénario. En tout cas, ces informations donnent l'eau à la bouche, et les propos tenus ont l'air assez crédibles. On espère qu'Ubisoft prendra bientôt la parole pour nous en dire plus.