Assassin’s Creed Red est probablement l'un des titres les plus attendus de chez Ubisoft. Il faut bien admettre que le jeu semble cocher de nombreuses cases qui plaisent aux joueurs, notamment AC et... le Japon !

Comme très souvent avec Ubisoft, pour ne pas dire à chaque fois, ses jeux sont victimes de fuites. Ici, il s'agit d'une supposée première image d'Assassin’s Creed Red, qui s'accompagne d'ailleurs de plusieurs informations. Cela vient en partie corroborer certaines rumeurs sur le jeu que l'on avait pu découvrir dès le mois de novembre 2023. Que peut-on apprendre exactement ? Voilà tout ce que l'on sait.

Assassin’s Creed Red déjà victime d'un gros leak !

Ainsi, une toute première image d'Assassin’s Creed Red vient de fuiter. Pour le moment, la source reste non identifiable. Mais certains fins limiers ont remarqué que sur le bord droit de la photo, on peut apercevoir un bout de badge de chez Ubisoft Romania. Même si cela pourrait être un photomontage très bien fait, cette possibilité n'est pas à exclure. Il faut donc prendre toutes les informations avec les pincettes de circonstance.

Pour le reste, il s'agit en fait d'une image d'un menu de ce nouvel épisode où l'on peut très clairement voir une sélection de personnages, ce qui tend à confirmer la présence de deux protagonistes comme on pouvait s'en douter avec les nombreuses rumeurs. On y voit distinctement le menu «sélectionnez un personnage». Plus vraiment de place aux doutes avec ça...

Pour la première fois, le jeu mettrait en scène deux protagonistes :

Naoe, une assassin qui poursuit la tradition de la confrérie dans le contexte historique et culturel riche du Japon.

Un guerrier samouraï d'origine africaine, dont le nom n'a pas encore été révélé.

Mais ce n'est pas tout, l'image nous permet d'apprendre que le jeu tourne (pour le moment) en 30 FPS/1080p en mode qualité sur Xbox Series X. Tout un programme.

Une première image du jeu Assassin's Creed Red leak. On peut y voir le menu du jeu.

Que sait t-on du jeu pour le moment ?

Outre les informations qui se confirment aujourd'hui via une photo «volée», de nombreuses rumeurs tournent autour de Assassin's Creed Red. Selon plusieurs info, la carte du monde d'Assassin's Creed Red serait plus grande que celle de Valhalla mais resterait moins étendue que celle d'Odyssey. En outre, le jeu intégrerait des mécaniques de gameplay nouvelles et améliorées, incluant l'utilisation de crochets grappins similaires à ceux vus dans Sekiro: Shadows Die Twice et Ghost of Tsushima.

D'autres ajouts, comme la possibilité de se camoufler en se couchant dans l'herbe haute ou d'utiliser l'obscurité pour se dissimuler, enrichiraient l'aspect infiltration. Un système d'espionnage ainsi que des équipements spécifiques pour les protagonistes, tels que kunai, shuriken, bombes fumigènes, et cloches, sont également mentionnés. Enfin, le jeu tirerait parti des capacités des consoles de nouvelle génération, promettant des environnements destructibles et une amélioration visuelle par rapport aux titres précédents de la saga.