Assassin's Creed Red est comme tous les jeux de la franchise très attendu, d'autant que l'épisode se déroule au Japon. L'occasion d'en savoir un peu plus via une nouvelle rumeur.

Une fois n'est pas coutume Tom Henderson, insider de son état toujours au courant de ce qui se trame dans le jeu vidéo nous apporte une nouvelle information sur un projet Ubisoft. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de l'épisode japonais Assassin's Creed Red qui donne envie à beaucoup de monde. À quoi peut t-on s'attendre ? Ca risque de diviser fortement.

Assassin's Creed Red, des informations sur les personnages

En mars dernier nous pouvions apprendre de la part du même insider que l'épisode Assassin's Creed Red qui se déroule au japon allait proposer deux personnages : une femme Samourai et un homme Shinobi d'origine africaine. Eh bien d'après une nouvelle précision et correction il s'agissait là d'une erreur. En fait le jeu devrait vous faire jouer un homme samouraï d'origine africaine et une femme Shinobi. Ce n'est qu'un détail mais ça semble un peu plus logique quand on connait l'histoire de Yasuke aussi connu sous les noms de Kuro-san et Kuro-suke, un homme du Mozambique qui a vécu au XVI eme siècle et qui fut porteur d'armes du seigneur de guerre Oda Nobunaga. Une histoire véridique même si il n'était pas réellement samouraï mais plutôt guerrier.

Ce rapport contient une erreur concernant le sexe des Samouraïs et des Shinobis (je les ai inversés). Il s'agit d'un homme Samouraï et d'une femme Shinobi. Le samouraï est un réfugié africain.

Reste à voir comment un tel protagoniste pourra être amené historiquement parlant dans l'histoire pour avoir une certaine cohérence scénaristique. Pour ce qui est des femmes ninjas elles sont appelées kunoichi dans la culture populaire bien que leurs existences ne soient quasiment jamais référencée dans les écrits.

Un AC important pour Ubisoft

Plus tôt cette semaine, un rapport de VGC a affirmé que Immortals Fenyx Rising 2 avait été annulé. Un peu plus tard un journaliste a demandé confirmation à ses propres sources et la raison évoquée semble être l'importante de Assassin's Creed Red pour Ubisoft. Une surprise ? Pas vraiment...

En demandant autour de moi, j'ai entendu dire que l'accent mis par Immortals 2 sur les dieux polynésiens était prometteur et bien géré. Mais il semble que la priorité du studio du Québec soit de terminer AC Red.

Bref Immortals Fenyx Rising 2 serait mis de coté pour se concentrer à 100% sur l'épisode Assassin's Creed Red . Cela peut se comprendre vu le succès de la franchise.