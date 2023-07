Assassin’s Creed Red s’apparente à un désir de longue date pour beaucoup de joueurs de la licence. Pendant de longues années, certains joueurs se sont époumonés, réclamant à Ubisoft un épisode au Japon féodal. C’est le studio québécois de l’éditeur qui aura la lourde tâche de donner vie à ce fantasme, depuis devancé par Ghost of Tsushima. Alors que les informations officielles se font rares, un nouveau leak laisse entrevoir une sortie plus proche qu’espérée.

Une sortie en 2024 confirmée pour Assassin's Creed Red ?

Assassin's Creed Red cristallise des années d’espoir et d’attente. Pendant des années, la communauté de la licence a réclamé corps et âme un jeu se déroulant au japon féodal et avec des ninjas. Il aura fallu patienter jusqu’à l’Ubisoft Forward 2022 pour que leur rêve se matérialise avec un simple teaser servant juste à faire monter la sauce. Peu d’informations officielles sont connues à ce jour mais des leaks de sources fiables sont venus nous mettre la puce à l’oreille. Tom Henderson avait par exemple révélé que l’épisode déjà comparé à Ghost of Tsushima comprendrait deux personnages jouables, un homme et une femme. L’un d’eux sera un samouraï, l’autre un shinobi. L’épisode s’axerait alors principalement sur l’infiltration avec quelques éléments de Splinter Cell et Hitman repris pour l’occasion. Il se murmurait que le projet avançait bien et prenait déjà forme en février dernier. Un nouveau leak abonde dans ce sens.

Arisa Lagunzad, un employé d’Ubisoft travaillant dans la gestion des partenariats, a lancé un appel à la collaboration avec les créateurs de contenus et autres parties créatives. Il explique alors qu’Assassin’s Creed Red est bien prévu pour l’année prochaine, et n’accuserait donc aucun retard contrairement à ce qu'il se murmurait. « Nous recherchons un partenaire pour le prochain Assassin’s Creed Codename RED pour l’année prochaine. La licence est en pleine expansion sur le plan du cross-média avec des podcast et des séries manga. Est-ce vous souhaitez être notre partenaire pour le plus gros blockbuster de 2024 ? », peut-on lire sur son LinkedIn ?

11 jeux en développement

Ubisoft Québec semble donc bien tabler sur une sortie d’ici 2024 pour Assassin’s Creed Red. La licence est donc bien partie pour reprendre son rythme de publication annuel qui avait été tant décrié. Avec pas moins de 11 jeux en développement, Ubisoft compte bien essorer sa licence encore de longues années. L’épisode qui pourrait créer la surprise en revanche, c’est AC Hexe. Le titre devrait se dérouler pendant la chasse aux sorcières et proposer une aventure plus sombre qu’à l’accoutumée ou en tout cas une expérience différente. Pour mémoire, voici les jeux en développement :