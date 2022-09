Ubisoft a mis le paquet pour son stream dédié au quinzième anniversaire de la licence. Comme l’avaient laissé entendre des rumeurs, plusieurs jeux ont été révélés pour l’occasion dont celui que les fans attendaient tous : Assassin’s Creed Red.

Direction le Japon avec Assassin’s Creed Red

Les fans l’ont réclamé, Ubisoft va le faire. C'est officiel, Assassin’s Creed Red emmènera les joueurs au Japon. L’éditeur français a mis fin au suspense lors de sa conférence avec un très court teaser où l’on peut voir une ninja faire quelques acrobaties. Selon des rumeurs crédibles, il serait cependant possible de choisir son genre, comme les dernières productions de la licence.

Les détails autour de ce jeu « premium » intégré à Assassin’s Creed Infinity sont encore maigres. On sait seulement que ce sera un RPG en monde ouvert dans le Japon féodal mettant en scène un ou une shinobi. Assassin’s Creed Red est chapeauté par Ubisoft Quebec, à qui l’on doit notamment AC Odyssey et Immortals Fenyx Rising. Selon les bruits de couloir, il faudra encore s’armer de patience avant de visiter le Japon. Le jeu ne serait en effet pas prévu avant 2024 au bas mot. Plusieurs autres projets sont en effet en développement, dont Mirage qui sera le premier à arriver sur consoles et PC.