La franchise Assassin's Creed a encore de beaux jours devant elle, c'est un fait. Après Mirage, le fameux « retour aux sources », on va pouvoir accueillir Red à une date indéterminée. Cet opus compte nous plonger dans le Japon féodal, une destination qui se faisait attendre au tournant par les fans. Après ça, ce sera loin d'être terminé. On vient à nouveau de nous le faire comprendre, avec une grosse révélation qui pourrait bien vous donner l'eau à la bouche.

Du nouveau sur Assassin's Creed Infinity

En vérité, notre star du jour, ce n'est pas vraiment Assassin's Creed Red, mais plutôt le projet baptisé Infinity. Souvenez-vous, on en avait entendu parler pour la première fois en 2021, sans forcément avoir grand-chose à se mettre sous la dent. Ubisoft garde le secret bien au chaud, mais on vient d'en savoir plus à ce sujet grâce à Insider Gaming. En effet, le média aurait eu accès à un extrait de la démo de ce « jeu », à la seule condition qu'il ne doit pas le diffuser. Par contre, il peut nous le décrire, et c'est plutôt intéressant.

Concrètement, Assassin's Creed Infinity sera la plateforme principale permettant de passer d'un titre de la licence à un autre. A partir du hub, le joueur pourra sélectionner, par exemple, Red et il sera immédiatement envoyé dans l'aventure. Du moins, c'est ce que nous rapporte Insider Gaming, qui aurait vu ça à l'oeuvre. Mais alors, est-ce que ce serait sa seule utilité ? En fait, Infinity serait davantage pensé comme étant un service en ligne avec des fonctionnalités comme « l'Echange ». Un magasin d'objets pour acheter des cosmétiques spéciaux à retrouver dans les différents jeux.

Vous l'aurez compris, tout ça est à prendre avec des pincettes. Rien n'a été confirmé de façon officielle, donc dans le doute, il vaut mieux ne pas prendre ça au pied de la lettre. Ceci dit, si ça s'avère, on aura affaire à un véritable tournant pour le futur Assassin's Creed, d'autant plus que le plan de l'éditeur serait alors de déployer un opus majeur tous les deux ans. Du coup, c'est prévu pour quand ? Là encore, c'est assez intrigant, puisqu'on nous explique qu'Infinity arrivera au même moment que Red. Et si vous avez suivi l'actualité autour du titre, vous savez que ce n'est peut-être pas pour tout de suite.

AC Red, c'est peut-être pour 2025

Eh oui, on attend Assassin's Creed Red avec impatience, mais il ne semble pas prêt de pointer le bout de son nez. Si on l'affirme, c'est à cause du rapport financier du troisième trimestre de l'année fiscale de la firme. Le nouvel opus y est mentionné, avec une arrivée pour l'exercice fiscal 2025. Ce dernier s'étend d'avril 2024 à mars 2025. Il faut donc voir le verre à moitié plein, ou vide, c'est au choix. En soi, il peut tout à fait arriver cette année, mais également début 2025. Sans nouvelles d'Ubisoft, difficile de se prononcer. Affaire à suivre.