De nouveaux leaks autour d’Assassin’s Creed Red ont émergé. On en sait un tout petit peu plus sur les deux personnages du jeu jeu se déroulant au Japon féodal.

Assassin's Creed Red est sans aucune doute l’épisode le plus attendu de toute l’histoire de la licence. Pendant de longues années les fans ont réclamé un jeu se déroulant au Japon Féodal avec des ninjas. Il aura fallu attendre l'Ubisoft Forward 2022 pour que l’éditeur matérialise leur rêve. Pour l’heure en revanche, les joueurs ont dû se contenter d’un bref teaser qui n’apporte aucun élément concret. C’était sans compter sur des leaks, qui révèlent de nouveaux détails autour du jeu.

Deux classes différentes dans Assassin's Creed Red

De nouvelles informations autour d’Assassin's Creed Red ont leaké. C’est une nouvelle fois Tom Henderson (via Insider Gaming) qui lâche quelques nouvelles autour de celui qui est déjà comparé à Ghost of Tsushima. Récemment, l’insider avait révélé que l’épisode au Japon comprendrait deux personnages jouables. Comme on pouvait s’en douter, il sera bien possible d’incarner un homme et une femme. La particularité en revanche, c’est que l’un d’eux sera un samurai tandis que l’autre sera un shinobi. A en croire la première vidéo du jeu, la femme devrait être une samurai. Henderson avance que le shinobi serait quant à lui un réfugié africain qui aurait appris les méthodes de la guilde.

On ne sait en revanche toujours pas si Assassin's Creed Red nous fera alterner entre l’un et l’autre comme dans Syndicate, si ce sera un choix définitif comme dans Odyssey ou s’il sera possible d’alterner entre eux à tout moment sans aucun impact dans l’histoire comme Valhalla. Ce qui semble être certain en revanche, c’est que l’épisode au Japon serait encore plus axé sur l’infiltration que les titres précédents de la licence en reprenant des éléments de Splinter Cell et Hitman, bien que certains soient déjà présents dans d’anciennes productions de la franchise.

Pour mémoire, Assassin's Creed Red ne devrait pas se remontrer à l’E3 2023, Ubisoft ayant prévu de concentrer sa communication autour d’AC Mirage. Le titre serait prévu en interne pour l’automne 2024, mais il ne serait pas surprenant que sa sortie soit décalée à 2025. Selon les sources d’Henderson, le développement du jeu avance bien, serait déjà bien avancé et en bon état