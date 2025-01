Pendant longtemps un simple concept, puis l'objet de nombreux leaks, le fameux Assassin's Creed Infinity découvert bien des années auparavant et aujourd'hui appelé Animus Hub, se dévoile donc enfin. Pour rappel, celui-ci arrivera en même temps que Shadows, et servira en quelque sorte de portail vers tous les jeux de la franchise. Voyons donc ce qui se cache derrière cette fonctionnalité entièrement gratuite.

L'Assassin's Creed Animus Hub montre enfin ce qu'il a sous le couvercle

À bien des égards, Ubisoft veut tout donner sur Assassin's Creed Shadows, qui pourrait bien être le jeu de la dernière chance pour le géant français, sous peine de changements potentiellement radicaux sous la tutelle de Tencent. Le titre se veut sur le papier le plus ambitieux de sa franchise phare, et les premiers retours à son sujet, dont le nôtre, semblent globalement plutôt positifs, mais avec quelques réserves. En plus de Shadows arrivera en tout cas gratuitement ce fameux Animus Hub.

Comme son nom l'indique, celui-ci fonctionnera bel et bien comme un hub pour l'ensemble de la franchise Assassin's Creed. Nous y retrouverons tous les jeux de la franchise par ordre alphabétique. Comme l'avaient laissé entendre des leaks notamment de Tom Henderson à son sujet, l'Animus Hub comportera bien des Battle Pass saisonniers. Ceux-ci seront toutefois également gratuits et comporteront diverses récompenses. Enfin, le Hub sera divisé en quatre onglets : Mémoires (les jeux), Projets (missions supplémentaires), Échange (récompenses du Battle Pass et autres) et Chambre Forte (contenu narratif).

L'Animus Hub s'inscrit pour rappel dans la volonté pour Ubisoft d'offrir un changement d'envergure dans le traitement de la narration à l'époque moderne pour la franchise Assassin's Creed. Depuis la fin de l'arc Desmond Miles, celle-ci s'est un peu perdue en route, et le géant français entend retrouver un nouveau cap à partir de Shadows. Espérons pour eux que le succès sera au rendez-vous dans la prochaine aventure des Assassins au Japon féodal aux commandes de Naoe et Yasuke, en attendant également un Hexe qui s'annonce sur le papier unique pour la franchise. Verdict final concernant Shadows, après un nouveau report, le 20 mars à venir sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : Ubisoft