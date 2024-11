Avant d'opérer une transition radicale et réussie vers l'Action-RPG avec Origins en 2017, la franchise a pendant longtemps eu du mal à se départir de la formule du premier opus lancé en 2007. Sorti en 2015, Assassin's Creed Syndicate est de ceux-là, et pas forcément l'épisode le plus apprécié. Nonobstant, il reçoit enfin une mise à jour salutaire pour tourner correctement sur les consoles actuelles. Les bienfaits de la Révolution Industrielle de l'époque victorienne qu'il dépeint ?

Assassin's Creed Syndicate enfin optimisé pour les consoles modernes

Disponible depuis aujourd'hui sur PS5 et Xbox Series, une nouvelle mise à jour d'Assassin's Creed Syndicate lui permet enfin d'y tourner dans les meilleures conditions. Grâce un sobrement baptisé « Patch 60 FPS », il est désormais possible de déambuler dans le Londres de 1868 justement à 60 FPS constants dans une résolution supérieure grâce à la rétrocompatibilité de ces machines. Sur PS5, PS5 Pro et Xbox Series X, le jeu peut ainsi maintenant être affiché en 4K. Sur Xbox Series S, il faudra cependant se contenter du 1080p. De manière assez curieuse, ce patch ne pèse que 0,75 Go sur PS5, contre 31,8 sur Xbox Series.

Il s'agit quoi qu'il en soit du dernier effort en date d'Ubisoft pour optimiser les précédents jeux de la franchise sur les consoles contemporaines. Tel était également le cas récemment sur Origins ou encore Assassin's Creed Odyssey. Pour rappel, le géant français s'était également intéressé à la préservation de The Crew 2 et Motorfest après une levée de bouclier de la communauté suite à la fermeture de ses serveurs, et l'ajout d'un mode hors ligne sur le long terme.

Gageons que d'autres anciens jeux Assassin's Creed recevront le même traitement en temps voulu. Une manière comme une autre de patienter jusqu'à la sortie d'Assassin's Creed Shadows le 14 février prochain. Malgré les nombreuses polémiques à son égard, Ubisoft se sent confiant à son sujet. Rappelons toutefois que tel était le cas avec Star Wars Outlaws, et les résultats que l'on connaît malheureusement. Espérons donc pour le bien du géant français que l'Histoire ne se répète pas. En même temps que Shadows sortira également Assassin's Creed Animus, une sorte de hub visant à représenter l'époque moderne dans les futurs jeux de la licence, avec une sous-couche jeu-service qui pose question.

Source : Ubisoft