SI l'Egypte Antique vous tente (on peut vous comprendre) sachez que le très bon Assassin's Creed Origins s'offre un long week gratuit de ce soir 18h00 au lundi 20 juin 2022 jusqu'à 18h00. Notons tout de même que cet essai est valable sur chacun des supports à savoir PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4,PlayStation 5 et même Google Stadia.

L'Egypte vous tend les bras avec cet Assassin's Creed

Pour que la fête soit plus folle, la version standard de cet épisode d'Assassin’s Creed est proposée à 9 euros soit tout de même une belle réduction de 85 % L’édition Gold profite elle d’une baisse de 80 % faisant passer son prix à 18 euros.

Bonne nouvelle aussi, la progression sera conservée si vous avez envie de craquer pour le jeu entre votre essai gratuit et votre achat. En attendant vous pouvez allez lire notre test qui fut réalisé à l'époque par l'ami Julo. Dans cet épisode, on suit la quête vengeresse de Bayek dans l’Égypte de Ptolémée XIII. Et c'est clairement l'une des plus belles représentations de l'Egypte Antique dans le jeu vidéo.

Aussi bien au niveau de l'historicité pure que dans la représentation des bâtiments qui est tout simplement sublime, même si des concessions ont été faites pour apporter au gameplay. Pour des informations supplémentaires sur le téléchargement, on vous conseille de vous rendre sur le site officiel Ubisoft.