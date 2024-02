On le sait, Ubisoft accorde une importance toute particulière à la réalité virtuelle. Cependant, tout ne se passe pas toujours comme prévu, comme on peut le découvrir via une récente déclaration.

Depuis de nombreuses années, Ubisoft se montre assez enthousiaste à l'idée de développer des projets en réalité virtuelle. Cela se traduit soit par l'annonce des projets eux-mêmes, soit par des séries de déclarations. Hélas, l'envie ne suffit pas, et parfois il arrive que même avec les meilleures intentions du monde, le public ne suive pas. Et cela même quand il s'agit d'une licence forte comme Assassin's Creed. C'est ce qui semble se produire actuellement pour l'éditeur francophone, qui communique officiellement sur le sujet via son co-fondateur, Yves Guillemot.

La VR ne fait pas recette chez Ubisoft, cet Assassin’s Creed est un échec

Ubisoft a exprimé sa déception face aux ventes insuffisantes d'Assassin’s Creed Nexus VR. Conduisant l'entreprise à revoir à la baisse ses investissements futurs dans la réalité virtuelle. Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d'Ubisoft, a partagé son ressenti lors d'une séance de questions-réponses dans le cadre d'une conférence téléphonique sur les ventes du troisième trimestre de l'année fiscale 2024 de l'entreprise.

Interrogé sur l'intérêt d'Ubisoft pour les nouveaux formats VR tels que le Meta Quest 3 et l'Apple Vision Pro, Guillemot a indiqué que l'entreprise préfère actuellement ne pas trop s'engager dans la VR, principalement en raison des performances commerciales décevantes d'Assassin’s Creed Nexus VR. «Nous avons été un peu déçus par ce que nous avons pu réaliser avec la VR pour Assassin’s Creed», a-t-il déclaré. Bien que le jeu continue de générer des ventes, les résultats n'ont pas atteint les attentes, poussant Ubisoft à ne pas augmenter ses investissements dans la VR pour le moment.

Un domaine complexe

Assassin’s Creed Nexus VR, lancé sur Meta Quest en novembre 2023, permet aux joueurs d'incarner trois assassins emblématiques de la franchise – Ezio, Cassandra et Connor – et d'exécuter diverses tâches. Cette prudence d'Ubisoft survient après l'annonce en 2022 de l'annulation de Splinter Cell VR, qui était en développement chez Red Storm studio et devait être exclusif au Quest. Guillemot reconnaît l'impressionnante qualité du matériel proposé par Apple. Mais il reste réservé quant à l'engagement d'Ubisoft dans la VR, considérant ce secteur comme un domaine à observer sans pour autant y investir massivement, jusqu'à ce qu'il démontre une croissance suffisante.

Cette décision met en lumière les défis auxquels sont confrontés les développeurs et éditeurs de jeux dans l'adoption de la VR. Et cela malgré l'évolution technologique et l'intérêt croissant pour les expériences immersives. Elle souligne également l'importance pour les entreprises du secteur du jeu vidéo de rester flexibles et réactives face aux tendances changeantes du marché. Bref, avec la réalité virtuelle, et même lorsqu'il s'agit d'Assassin's Creed, il est difficile de savoir sur quel pied danser.