Tous les yeux sont rivés sur Assassin’s Creed Mirage et ses promesses qui font vibrer la corde nostalgique des plus anciens joueurs. Un hommage aux premiers épisodes de la licence, mais Ubisoft entend renouveler l’expérience en tirant au maximum profit des nouvelles technologies. De là est né Assassin’s Creed Nexus, un jeu bien différent des autres opus de la licence et pour cause. Il sera à la fois le premier jeu en VR et en FPS de la saga. Comme promis, l’éditeur français a dévoilé davantage ce projet pas comme les autres.

Une grande première avec Assassin’s Creed Nexus

Pour la toute première fois, les joueurs vont pouvoir devenir eux-mêmes un maître assassin. Après des premiers pas dans la VR avec Eagle Flight, Werewolves Within ou encore Star Trek: Bridge Crew, Ubisoft s’attaque à sa licence phare. Assassin’s Creed Nexus marquera plusieurs premières fois pour la saga. A la fois le premier jeu en VR et en vue FPS, ce sera également le premier jeu de la licence à réunir trois assassins différents et jouables, le tout à trois périodes différentes. Et ce sont trois têtes connues qui viendront porter ce projet : Ezio (AC2), Kassandra (Odyssey) et Connor (AC3).

Une réunion exceptionnelle qui s’expliquera dans l’histoire moderne. Le scénario dans le présent vous invitera à déjouer les plans d’Abstergo en interne. La multinationale aux desseins maléfiques convoite une technologie provenant d’un artefact ancien cassé et perdu dans l’histoire. Elle cherche alors dans les souvenirs de ces trois assassins qui sont entrés en contact avec un morceau de leur précieux où ils se trouvent. On retrouvera alors Ezio au 15e siècle lors de la Renaissance italienne lors d’une période où conflits, revanche et anciens amis se mêleront. Connor se retrouvera dans un monde d'espionnage, d’intrigues et mensonges au 18e siècle en pleine révolution américaine. En 404 av. J.-C, Kassandra quant à elle sera au cœur d’un conflit où les Trente Tyrans brutalisent Athènes.

Des options pour les plus sensibles

Plus concrètement, un mouvement de poignet déploie la lame secrète, un geste au niveau des hanches permet de sortir son épée ou son tomahawk avec lesquels le joueur peut se battre en « mimant les gestes de façon naturelle. » L’arc sera à récupérer au niveau des épaules et ainsi de suite. Toutes les actions pourront être reproduites, même pour les autres outils comme les couteaux de lancer, les bombes fumigènes. Et évidemment, il y aura le saut de foi à découvrir en VR. Âmes sensibles abstenir ou pas ? Ubisoft souhaite qu’Assassin’s Creed Nexus soit accessible à tout le monde, même celles et ceux plus sensibles à la réalité virtuelle.

Les développeurs promettent des innovations pour le confort de jeu avec des fonctionnalités dédiées comme la téléportation pour le parkour et l’escalade, le vignettage pour bloquer la vision périphérique pour réduire le champ de vision et atténuer la motion sickness. Des systèmes pour aider les joueurs qui ont le vertige sont également prévus, notamment avec des grilles. Il faudra cependant attendre avant de les voir en action. Assassin’s Creed Nexus est prévu à une date indéterminée sur Meta Quest 2 uniquement.