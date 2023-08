Un point suscitant particulièrement de l'engouement autour d'Assassin's Creed Mirage est la taille de sa carte et la densité de ses environnements. Marquant un retour aux sources, cette aventure se déroule sur une zone plus resserrée que les trois derniers volets. Mais à quel degré exactement ?

Zoom sur la map d'Assassin's Creed Mirage

Le site de fans Access The Animus, connu pour ses informations fiables sur la saga Assassin's Creed et ses analyses approfondies des bandes-annonces, vient de partager une capture d'écran de la carte d'Assassin's Creed Mirage. Il semblerait que cette dernière provienne des éditions exclusives Amazon du jeu. Examinons cela de plus près.

Comme mentionné dans le tweet, cette magnifique carte révèle plusieurs zones autour de Bagdad, incluant les quartiers de Harbiyah, Karkh et Abbasiyah. Les passionnés d'histoire mésopotamienne et arabo-persique seront ravis de retrouver également la localité de Dûr-Kurigalzu. Dans la réalité, ses ruines sont situées à 30 km de Bagdad, abritant notamment les vestiges d'une ziggourat (édifice religieux) et le temple principal d'Aqar Quf.

Assassin's Creed Mirage devrait par ailleurs intégrer une section de la province d'Al-Anbar. Petite précision historique : en 2004, cette région est devenue le bastion principal de l'insurrection contre les forces américaines durant la guerre d'Irak. Le jeu devrait également nous faire découvrir Jariariyah et Alamut, des régions fictives. Dans le lore du jeu, Alamut, qui signifie "Nid d'Aigle" en persan, était jadis un temple de la Première Civilisation.

Ultérieurement, Alamut est devenu le cœur des activités des Assassins durant le Moyen Âge, représentant leur bastion le plus significatif. La représentation ne semble pas correspondre fidèlement à la situation géographique réelle du château d'Alamut en Iran. Si tel est le cas, Ubisoft fait preuve de créativité géographique, ce qui ne serait pas une première pour eux. Ce qui est certain, c'est que même si cela a été mûrement réfléchi, la taille de la carte risque de faire polémique car elle est bien plus petite que dans les AC version RPG.

Un jeu hommage

Il est manifeste qu'Assassin's Creed Mirage se veut un hommage aux premiers opus d'Assassin's Creed. En effet, il en préserve d'ailleurs l'aspect d'une carte plus intimiste et le même genre de gameplay. Les limites de cette carte sont nettement définies, avec un plan d'eau servant de barrière naturelle pour délimiter l'espace jouable. On y retrouve également des lieux emblématiques de la franchise, comme le château d'Alamut. Celui-ci fut dévoilé pour la première fois dans le roman Assassin's Creed : La Croisade Secrète. Rappelons que la sortie d'Assassin's Creed Mirage est prévue sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour le 5 octobre 2023. Pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre, notez qu'une présentation est prévue lors de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2023. À ce propos, cela se passe le 22 août prochain à 20h, avec une bande-annonce inédite.