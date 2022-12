Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui attendent Assassin's Creed Mirage. Le prochain épisode de la saga devrait arriver un peu plus tard que prévu.

Une page se tourne pour Assassin's Creed Valhalla, mais une autre s’ouvrira pour la licence. La saga accueillera dans les années à venir plusieurs nouveaux épisodes. AC Red emmènera les joueurs au Japon, AC Hexe à l’époque de la chasse aux sorcières, tandis que le jeu mobile les plongera au cœur de la Chine ancienne. C’est en revanche Assassin's Creed Mirage qui se laissera approcher en premier. L’épisode qui signera le retour aux sources de la franchise connaît cependant quelques déconvenues en interne.

Une fenêtre de sortie pour Assassin’s Creed Mirage ?

Assassin’s Creed Mirage a toutes les cartes en main pour plaire aux fans de la première heure. Le jeu se déroulant 20 ans avant les événements de Valhalla, se focalisera sur les racines de la licence : lame secrète, principes de la Confrérie, figures historiques et même rituel d’amputation de l’annulaire, absence de mécaniques RPG, l’infiltration et parkour, tous les voyants sont au vert pour un retour aux sources. Actuellement, le jeu n’est officiellement affublé que d’une vague fenêtre de sortie qui se résume à un chiffre : « 2023 ». Finalement le jeu devrait arriver plus tard qu’espéré.

D’après les informations de Tom Henderson (via InsiderGaming), la date de sortie d’Assassin’s Creed Mirage aurait déjà été repoussée à deux reprises en interne. Actuellement, Ubisoft ciblerait un lancement en août 2023, mais le nouvel épisode aurait dû sortir quelques mois plus tôt. Rien n’indique cependant ce qui causerait un tel retard en interne, même si le leaker pense qu’Ubisoft pourrait se heurter aux contraintes du développement en cross-gen, bien qu’il s’agisse d’un jeu d’envergure plus petite que les autres opus de la licence. On rappelle que AC Mirage est prévu sur PC, Xbox Series, PS5, mais aussi sur PS4 et Xbox One. Peut-être qu’Ubisoft donnera des nouvelles de cet épisode lors des Game Awards 2022.