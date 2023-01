Une interview nous permet de cerner un peu plus les intentions d'Ubisoft avec Assassin's Creed Mirage.

Assassin's Creed Mirage : un plus petit jeu quand même costaud ?

Avec Assassin's Creed Mirage, Ubisoft confirme qu'il veut se recentrer sur les fondements de la franchise, à savoir un jeu d'action-aventure où l'on grimpe partout, se cache dans des bottes de foin et où on réalise des assassinats plus ou moins discrets. Un épisode plus court, sans aucune microtransaction abusive ni mécanique RPG. En résumé, on s'éloigne totalement d'Assassin's Creed Valhalla et des deux précédents volets.

De ce fait, est-ce que ce sera moins ambitieux ? Non. Ce sera simplement un retour aux sources avec un jeu plus condensé, narratif et immersif comme au tout début de la série.

Certains de nos fans ont commencé à exprimer le désir d'une histoire plus centrée sur le héros, avec un focus sur les piliers fondamentaux des premiers Assassin's Creed à une échelle plus intime. Avec son échelle plus intime, le focus sur Basim et son ascension, notre objectif principal avec Assassin's Creed Mirage est d'offrir une totale immersion dans le Badgad du IXe siècle et les événements majeurs de l'époque des Hidden Ones. Nous voulions que ce jeu soit autonome et que tout le monde puisse en profiter. Via Gamesradar+.

Un récent leak suggère qu'Assassin's Creed Mirage pourrait arriver à l'été 2023, après avoir été repoussé à deux reprise en interne. Et malgré cette fenêtre de sortie, ce sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC mais aussi PS4 et Xbox One.