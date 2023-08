Fini les immenses mondes ouverts et l'infiltration reléguée en second plan. Avec Assassin's Creed Mirage, Ubisoft veut revenir aux bases de sa saga culte. Avec cette direction, le studio exauce le souhait qu'une partie des fans a depuis plusieurs années, ce qui rajoute inévitablement beaucoup de pression aux équipes. On ne sait pas encore si la mission est remplie, mais on se rapproche du verdict, étant donné que le jeu vient de passer Gold, ce qui signifie que le développement est terminé et qu'il est prêt à être distribué. Ubisoft a également fait une belle surprise aux joueurs, puisque Assassin's Creed Mirage sortira le 5 octobre, soit une semaine plus tôt que prévu. Le studio avait plus d'un tour dans son sac, car une autre bonne nouvelle le concernant vient de tomber.

Assassin's Creed Mirage sur le devant de la scène

Après le Summer Game Fest de juin et les différentes conférences qui ont eu lieu depuis le début de l'été, un autre événement promet d'être riche en informations : la Gamescom. Le salon de jeux vidéo ouvert au grand public se déroule du 23 au 27 août à Cologne. Pour marquer le coup, la Gamescom Opening Night Live lancera l'événement le 22 août à 20 h avec plusieurs trailers de jeux à venir sur les 12 prochains mois (et peu de « world premieres »), comme l'a annoncé Geoff Keighley à VGC. Sur son compte X, le producteur de l'événement indique qu'Assassin's Creed Mirage sera à l'honneur lors de cette soirée exceptionnelle avec une bande-annonce inédite, sans doute focalisée sur le gameplay.

Pour rappel, le jeu développé par Ubisoft Bordeaux racontera l'histoire de Basim dans sa quête de devenir un Maître Assassin dans le Bagdad de l'an 861. Nous pourrons donc découvrir en profondeur le passé de ce mystérieux personnage apparu pour la première fois dans Assassin's Creed Valhalla. Pour permettre aux joueurs de s'immerger totalement dans le jeu, Assassin's Creed Mirage sera le premier jeu de l'histoire de la licence à bénéficier d'un doublage intégral en arabe.

Des promesses qui donnent envie

Ubisoft promet une aventure avec une forte dimension narrative ainsi qu'une infiltration au cœur de l'expérience grâce à la lame secrète et à différents gadgets, en plus du parkour qui sera essentiel pour se déplacer dans Bagdad. Rappelons que le titre ne comportera pas de microtransactions pour supprimer d'éventuelles publicités, comme les propos de l'USK, l'organisme de classification allemand, pouvaient le laisser penser. Il y aura bien des achats intégrés dans le jeu, mais seulement pour des cosmétiques ou de l'équipement, comme c'est habituellement le cas dans les jeux de la licence. Assassin's Creed Mirage sortira donc le 5 octobre prochain sur PC, PlayStation et Xbox.