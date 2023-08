Il est désormais bien connu qu'Assassin's Creed Mirage prend place à Bagdad en 861, durant l'âge d'or de l'Islam. Dans ce contexte, Ubisoft ne peut pas se permettre d'omettre des détails, surtout quand on connaît la sensibilité du sujet religieux. De ce côté, le jeu semble particulièrement soigné et respectueux.

Assassin's Creed Mirage souhaite une représentation réaliste

Ubisoft a dévoilé une vidéo de six minutes où les développeurs décrivent leur processus de création de Bagdad. Parmi les informations partagées, on apprend que Assassin's Creed Mirage incorporera une version réaliste de l'appel à la prière. De nombreux internautes, apparemment de confession musulmane, ont exprimé leur contentement à ce sujet :

Ok. L'une de mes parties favorites du dernier journal de #AssassinsCreedMirage est la confirmation qu'on pourra effectivement entendre l'Athan (أذان), l'appel musulman à la prière, dans l'univers du jeu ! Ce jeu a bénéficié d'une grande attention. Moins de deux mois avant sa sortie !

Quant à la représentation de la ville, les développeurs ont puisé leur inspiration dans les écrits de voyageurs médiévaux de l'époque ainsi que, bien sûr, dans les recherches d'archéologues et d'historiens. Ils évoquent en particulier l'historienne Glaire Anderson, spécialiste de l'art et du califat de cette période précise. La représentation de la ville devrait être réaliste. En effet, c'est notamment le cas pour différents quartiers de Bagdad comme Karkh, véritable centre économique accueillant des marchands venant de Chine, de Constantinople ou encore d'Espagne.

Au-delà de l'architecture et de l'urbanisme, Ubisoft a souhaité infuser Assassin's Creed Mirage d'une vie palpable et authentique. De l'aurore au crépuscule, chaque moment du jeu est distinct, illustrant l'effervescence spécifique de la ville. Les appels à la prière, dont nous parlions plus haut, en sont un exemple. Pour couronner le tout, l'éditeur a intégré des personnalités historiques marquantes de cette époque, comme Mūsā ibn Shākir, grand astronome de son temps. Le jeu s'annonce donc comme étant particulièrement bluffant en termes de détails et de réalisme. Ubisoft souhaite visiblement marquer les esprits et proposer un jeu irréprochable à ce niveau. C'est compréhensible quand on se souvient de certaines critiques sur l'histoire avec d'autres épisodes.

Un peu plus petit pour votre bien

Comme nous le savons, Assassin's Creed Mirage offre une carte plus compacte. Cela a l'avantage de permettre au studio de se focaliser sur une myriade de détails, chose qui aurait été ardue si le jeu avait été aussi étendu qu'Assassin's Creed Valhalla. Cela traduit une profonde volonté d'authenticité pour la ville de Bagdad, lui conférant une véritable vitalité, parfois absente des trois derniers opus aux traits RPG. Comme révélé récemment à travers une fuite, la carte montre plusieurs zones autour de Bagdad, notamment les quartiers de Harbiyah, Karkh et Abbasiyah. De quoi ravir les amateurs d'histoire mésopotamienne et arabo-persique. Pour mémoire, le tout est prévu pour le 5 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Êtes-vous satisfait des différentes annonces d'Ubisoft concernant son nouveau jeu ?