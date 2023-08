Assassin's Creed Mirage va-t-il réconcilier les fans de la première heure avec la saga emblématique ? En promettant que le jeu reviendra à ce qui faisait la force des épisodes initiaux, Ubisoft a braqué tous les projecteurs sur le jeu. L'aventure de Basim à Bagdad s'est déjà dévoilé aux joueurs par différentes bandes-annonces et quelques rumeurs. Mais ce qui inquiète surtout le public, ce sont les microtransactions du jeu, qui font beaucoup parler depuis plusieurs semaines. Ubisoft tient à rassurer les joueurs sur ce point.

Ubisoft désamorce la fausse polémique

Il y a quelques jours, l'USK, l'organisme de classification allemand, a mis le feu aux poudres avec de drôles de mention concernant Assassin's Creed Mirage. Le jeu sera interdit aux moins de 16 ans en Allemagne, le descriptif indiquant que des microtransactions seraient bien incluses. Plus loin, on pouvait lire « qu'il s'agit souvent d'éléments supplémentaires tels que des "niveaux bonus", des "skins" [...] ainsi que des abonnements et des mises à niveau (par exemple, pour désactiver la publicité) ». C'est bien cette toute dernière partie, qui évoque des microtransactions pour supprimer des pubs, qui avait étonnement hérissé le poil des joueurs. Oui, certains ont vraiment pensé qu'il y en aurait. Ubisoft a décidé d'éteindre l'incendie avant que celui-ci ne prenne trop d'ampleur. Sur Discord, un membre du studio a tenu à rétablir la vérité concernant le modèle économique d'Assassin's Creed Mirage.

Le jeu n'inclut pas de modèle d'abonnement dédié, et ne comporte aucune forme de publicité au-delà des traditionnelles actualités du jeu offrant des informations sur Assassin's Creed Mirage et la franchise AC.

Crédit : PCGames

Assassin's Creed Mirage particulièrement attendu

De toute manière, quand on s'intéresse de près à la description faite par l'USK, on comprend que la mention d'achats pour désactiver la publicité est un exemple parmi tant d'autres de microtransactions que l'on peut retrouver dans les jeux vidéo, et non de ce qu'intègrera Mirage. Ubisoft communiquera prochainement sur le contenu additionnel que pourront récupérer les joueurs en investissant de l'argent réel, ce qui sera des bundles comprenant des objets cosmétiques. Des microtransactions classiques pour la licence donc.

Heureusement, Assassin's Creed Mirage occupe aussi l'actualité pour des raisons bien plus terre à terre, comme la durée de vie du jeu, qui divise déjà le public. On sait aussi que les joueurs pourront personnaliser la couleur des costumes de Basim, comme l'a annoncé Ubisoft dans une présentation sur YouTube. Rappelons que le titre sortira le 12 octobre prochain sur PC, PlayStation et Xbox, une date que les fans ont sûrement cochée dans leur calendrier. En attendant, les joueurs vont pouvoir (re)découvrir certains des épisodes les plus emblématiques. Cinq jeux Assassin's Creed sont en effet jouables gratuitement ce weekend.