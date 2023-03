Une nouvelle rumeur autour d’Assassin's Creed Mirage et de The Crew Motorfest affole la Toile depuis hier soir. Faut-il craindre un report de leur date de sortie ?

Assassin's Creed Mirage est particulièrement attendu par les fans de la première heure. Le prochain épisode de la saga marquera en effet un retour aux sources en s’axant sur les racines de la franchise. Infiltration, parkour, contrats d’assassinat, récolte d’informations, identification de la cible sont autant d’éléments qui reviendront au cœur du gameplay. Depuis sa grande annonce en septembre 2022, aucune date de sortie n’a été annoncée, Ubisoft s’étant contenté d’un vague « 2023 ». Les dernières rumeurs laissaient entrevoir un lancement d’ici la fin de l’été, mais une nouvelle source suggère qu’il pourrait en être autrement.

Assassin's Creed Mirage repoussé à 2024 ?

Assassin's Creed Mirage s'annonce très prometteur. Sur le papier, Ubisoft a coché toutes les cases pour faire du pied aux joueurs vétérans de la licence. Pour l’heure il faut toujours se contenter de belles promesses et de quelques images en attendant les premières vidéos de gameplay. Aux dernières nouvelles, l’éditeur français aurait prévu de montrer ce que le jeu a dans le ventre lors de l’E3 2023, ou du moins pendant cette période, l’entreprise ayant elle aussi décidé de se passer du salon américain cet été. Plus que du gameplay, c’est également la date de sortie qui est attendue. Les sources de Tom Henderson indiquaient un lancement d’ici la fin août 2023, mais les plans pourraient avoir changé.

Selon le dataminer ScriptLeaksR6, à qui l’on doit le leak autour de l’annonce du jeu et les images volées d’Avatar Frontiers of Pandora, Assassin’s Creed Mirage et The Crew: Project Orlando pourraient être repoussés à l’année prochaine. D’après le leaker, des informations quant à ces retards seraient annoncées en juin. Une rumeur qui a rapidement fait le tour de la Toile, mais Tom Henderson se veut rassurant. D’après ses sources, AC Mirage serait toujours prévu pour août 2023 tandis que The Crew Motorfest viserait un lancement en septembre 2023. « Ça peut être une mise à jour dans le backend de l’Ubisoft Store, mais pour le moment aucune personne travaillant sur les projets avec qui j’ai parlé n’est au courant de tels reports », explique l’insider sur ses réseaux sociaux.

Du gameplay en juin 2023

Une chose semble certaine, Assassin's Creed Mirage donnera de ses nouvelles cet été. Pas pendant l’E3 2023, Ubisoft ayant pris la décision de ne pas participer à l'événement. A la place, l’éditeur tiendra son Ubisoft Forward annuel qui aura lieu le 12 juin à Los Angeles. L’occasion de découvrir le gameplay d’AC Mirage, mais pas que. Selon les dernières rumeurs en date, Avatar Frontiers of Pandora devrait faire une apparition remarquée. Le jeu VR AC Nexus devrait également enfin être annoncé. Pour mémoire, il prendrait la forme d’une expérience permettant d’incarner les héros les plus iconiques de la saga.

Les autres épisodes confirmés de la licence devraient quant à eux se faire discrets pendant quelques temps encore. On rappelle que plusieurs jeux ont déjà été annoncés. A commencer par Assassin’s Creed Red qui se déroulera au Japon, et AC Hexe qui devrait prendre place pendant la chasse aux sorcières.