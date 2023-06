Vous êtes fan inconditionnel de RPG en monde ouvert ? Vous avez probablement pris votre pied sur les derniers épisodes de la saga Assassin's Creed. Les fans de la première heure, eux, semblent parfois nostalgiques des sensations vécues sur les titres les plus anciens de la saga. Un sentiment que le studio a visiblement entendu. Assassin's Creed Mirage va délaisser les mécaniques RPG et miser avant tout sur l'infiltration et les assassinats. Une formule qui rend le jeu particulièrement attendu, surtout après la séquence de gameplay diffusée au PlayStation Showcase. Conscient des nombreux espoirs nourris par AC Mirage, Ubisoft a décidé d'inclure une nouveauté qui pourrait lui assurer encore plus de succès.

Une grande première avec Assassin's Creed Mirage

Sur le compte Twitter officiel de la licence, Ubisoft partage une information qui devrait faire plaisir à un bon nombre de fans. Pour la première fois, un épisode de la saga sera entièrement doublé en arabe. L'acteur Eyad Nassar incarnera Le héros du jeu, Basim également aperçu dans AC Valhalla. L'Égyptien est principalement connu pour ses apparitions dans les séries Face and Back et The Choice ou encore dans le show Taghyir Gaw. Eyad Nassar exprime, en vidéo, sa joie de prêter sa voix au personnage central d'Assassin's Creed Mirage.

Les joueurs du monde entier auront l'opportunité de découvrir l'histoire du califat abbasside et la culture arabe de l'époque. Ce sera le premier jeu Assassin's Creed à sortir avec une localisation en arabe intégrale. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette aventure.

Une immersion encore plus importante grâce à la localisation arabe ?

Cette nouveauté devrait faire son petit effet auprès de ceux qui veulent s'immerger pleinement dans l'univers d'Assassin's Creed Mirage. Rappelons que le titre nous emmènera à Bagdad, au IXe siècle. L'histoire se déroulera 20 ans avant les événements d'Assassin's Creed Valhalla. Le jeune Basim, alors un simple voleur de rue, va chercher à rejoindre la forteresse de "Ceux qu'on ne voit pas" à Alamut, avec l'aide de son mentor Roshan. Bagdad sera un environnement urbain à grande échelle où l'utilisation du parkour et la discrétion seront indispensables. Seule ombre au tableau qui pourrait faire peur aux joueurs : la mention de jeux d'argent et de microtransactions sur le Microsoft Store... Le titre « plus court, et plus axé sur le scénario que les jeux les plus récents de la série », comme le précise Ubisoft, sortira le 12 octobre prochain sur consoles PlayStation, Xbox et PC.