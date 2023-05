Assassin’s Creed Mirage s’annonce comme un retour aux sources pour la licence. En plus d’une décennie d’existence, la saga a évolué vers une dimension plus RPG et orientée action. Les fondements du jeu original, comme l’infiltration, les contrats d’assassinats discrets ou même le parkour, reviendront au cœur de l’expérience avec cet épisode un peu à part entière. C’est en tout cas la promesse faite par Ubisoft lors de son annonce et faute de gameplay on est bien obligé de le croire sur parole. Basim devrait se montrer en action lors de l’Ubisoft Forward de cet été, où la date de sortie devrait être annoncée. C’était sans compter sur un énième leak, qui semble confirmer toutes les rumeurs précédentes.

Une sortie en août pour Assassin's Creed Mirage

Une nouvelle grosse sortie estivale se profile. L’été sera à n’en pas douter marqué par l’arrivée de Final Fantasy 16 sur PS5 et de Diablo 4 en juin. Ils devraient être rejoints quelques mois plus tard par le nouvel épisode d’une autre licence forte : Assassin’s Creed Mirage. Les leaks et rumeurs les plus récents autour de cette nouvelle entrée de la saga laissent entrevoir une sortie en août 2023. Une date avancée par Tom Henderson (Insider Gaming) à plusieurs reprises et qui se confirme une nouvelle fois grâce au revendeur GameStop. Un employé a en effet publié une image d’un document interne récapitulant toutes les prochaines sorties. On y voit Assassin’s Creed Mirage affublé d’un vague août, ce qui concorde avec les bruits de couloir.

Cette fuite potentielle est en tout cas plus rassurante qu’une rumeur ayant émergée ce weekend. Elle suggérait qu’AC Mirage était repoussé à bien plus tard, au point qu’il serait le nouveau jeu de lancement du hub Assassin’s Creed Infinity. Comme d’habitude, les fameuses pincettes sont d’usage jusqu’à une confirmation en juin prochain lors de l’Ubisoft Forward. A ce rythme, on ne serait en revanche pas surpris que l’épisode qui va renouer avec les racines de la licence soit encore victime d’un leak d’ici-là tant les jeux de l’éditeur français sont réputés pour se dévoiler en amont de leurs annonces officielles. C’est par exemple le cas d’Avatar Frontiers of Pandora, dont des images et les bonus de précommandes ont été partagés il y a déjà plusieurs semaines de cela.

Un retour aux sources avec une touche de modernité

Les joueurs de la première heure d’Assassin’s Creed sont particulièrement impatients de découvrir comment les promesses d’Ubisoft vont se matérialiser. Sur le papier, Assassin’s Creed Mirage a toutes les cartes en main pour être l’un des épisodes les plus rafraîchissants de ces dernières années. Plus de mécaniques RPG ou de monde ultra ouvert où pullulent les points d’intérêts et quêtes sans saveur.

Ce seront l’infiltration, la récolte d’informations, l'identification des cibles et les contrats d’assassinats qui seront à nouveau au cœur de l’expérience. Des touches de modernité devraient être apportées, et une image volée du jeu laissait penser que la phase de recherche sera plus poussée qu'auparavant ou du moins assez importante pour avoir son propre menu.