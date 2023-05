Assassin's Creed Mirage abandonnera les mondes ouverts gigantesques et les mécaniques RPG pour se reconcentrer sur les fondamentaux de la licence. L’infiltration, le parkour, l’enquête et les contrats d’assassinats à remplir ni vu ni connu seront donc à nouveau au cœur de l’expérience. Ubisoft promet un retour aux sources avec une pointe de modernité pour que ce soit digne d’une production d’aujourd’hui. Il faudra patienter jusqu’à cet été pour voir ce que cela donnera, mais il semblerait que les joueurs ne soient pas prêts à poser leurs petites mimines dessus.

Assassin's Creed Mirage repoussé à octobre ?

AC Mirage ? Ce ne serait pas pour tout de suite. Toujours sans date de sortie officielle, le prochain épisode de la licence se présentera officiellement cet été lors de l’Ubisoft Forward. Plusieurs rumeurs et leaks s’accordaient néanmoins sur un point : sa fenêtre de lancement était, en interne, calée à août 2023. Il ne faudrait visiblement pas compter sur l’éditeur français pour nous proposer une grosse sortie estivale. Selon le bien renseigné Tom Henderson, Ubisoft aurait repoussé Assassin's Creed Mirage en interne. Le jeu ne serait alors plus planifié pour août mais pour le mois d’octobre. Si l’on se fie aux paroles de l’insider, ce ne serait pas la première fois que la date de sortie est retardée en coulisses.

Ce ne serait en revanche pas le seul jeu de la licence qui nous fera attendre plus longtemps. D’après ses sources, Assassin's Creed Nexus, le projet VR, serait lui aussi décalé de plusieurs mois, sans qu’on ne connaisse sa nouvelle fenêtre de sortie. Selon Tom Henderson, l’expérience permettrait de prendre part à des contrats d’assassinats et des combats dans la peau des héros emblématiques de la licence. Et oui ça inclurait Ezio Auditore. Peut-être qu’Ubisoft nous livrera également un aperçu du jeu lors de sa conférence estivale ? Le calendrier de sorties de l'éditeur français pour cette année est donc des plus flous pour l’instant, mais il pourra au moins compter sur Assassin's Creed Mirage et The Crew Motorfest cette année. Reste à voir si Avatar Frontiers of Pandora calera lui aussi sa date de sortie à 2023. Réponse d’ici quelques semaines.