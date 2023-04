Assassin's Creed Mirage sera certainement LA grosse sortie de 2023 pour les fans de la licence qui ont fait leurs armes avec Altaïr. Attendu pour cette année, le prochain épisode de la saga se démarquera des dernières productions de la franchise. On oublie les mécaniques RPG, le côté action prononcé et un vaste monde ouvert pour donner corps au tout. AC Mirage reviendra aux sources. Des éléments du tout premier jeu seront alors repensés afin que la licence renoue avec ses racines. L’infiltration, la récolte d’informations, l'identification des cibles et les contrats d’assassinats seront autant d’éléments qui seront au cœur du gameplay. Faute de vidéo illustrant ces mécaniques, les fans doivent pour le moment laisser parler leur imagination. C’était sans compter sur un énième leak autour d’Assassin’s Creed Mirage.

L'enquête au coeur d'Assassin's Creed Mirage ?

Sur le papier, Assassin's Creed Mirage s’annonce particulièrement prometteur. Le passage à l’action-RPG n’a pas été au goût de tous, et pour célébrer les 15 ans de la licence Ubisoft va temporairement revenir à ses racines. Le jeu coche alors toutes les cases pour faire de l'œil aux vétérans de la franchise, avec un accent remis sur l’infiltration, le parkour, les assassinats ou encore la recherche d’informations sur les cibles. Les mécaniques du tout premier Assassin's Creed seront remises au goût du jour, d’une façon encore inconnue pour le moment. Cependant un nouveau leak de l’insider xj0nathan laisse penser que la phase de recherche sera amplement plus poussée qu'auparavant.

Dans une réponse postée sur son compte Instagram, il a discrètement dévoilé le design du menu du jeu, laissant entrevoir que l’enquête tiendra une grande place dans le gameplay d’Assassin's Creed Mirage. La récolte d’informations sur les cibles sera en effet assez importante pour avoir un menu dédié. Il se pourrait donc que Basim doive passer par plusieurs étapes pour identifier ses victimes tel un détective. Les fans imaginent déjà un gameplay dans la veine de Batman Arkham avec des petites phases d’enquête voire des mini-énigmes. Cela ne reste que pure spéculation cependant. L’assassin disposera également d’outils qu’il faudra sans doute crafter si l’on se fie à la présence d’un inventaire et d’un menu dédié pour les objets.

Il faudra néanmoins patienter jusqu’à l’Ubisoft Forward de cet été pour en apprendre davantage. Le gameplay d’AC Mirage y sera dévoilé, tout comme sa date de sortie. Selon les informations de Tom Henderson, Ubisoft aurait fixé le lancement du jeu à août 2023.