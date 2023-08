Revenir à la racine de sa licence, accentuer l'infiltration et revoir le parkour pour des sensations « comme avant ». Voilà la promesse d'Assassin's Creed Mirage. Jusqu'ici, les fans de l'époque étaient plutôt heureux. Chaque nouvelle information concernant le jeu, qu'elle soit officielle ou non, est plutôt bien reçue, même lorsqu'on parle de la taille réduite de la carte du monde. Assassin's Creed Mirage était plutôt bien parti, sauf qu'un nouveau leak nous annonce quelque chose de beaucoup moins reluisant : les microtransactions.

Assassin's Creed Mirage déçoit tout le monde à cause d'un gros leak

Bon ce n'est pas nouveau, Ubisoft n'est d'ailleurs pas le seul adepte, les microtransactions sont désormais monnaie courante dans la plupart des productions actuelles, peu importe le calibre d'ailleurs. Que le jeu soit multijoueur, un jeu-service ou solo, peu importe. De nos jours, les boosters, loot box et petits DLC cosmétiques sont légion.

Assassin's Creed Mirage, comme les précédents opus, n'y manquera pas et aura le droit lui aussi à des microtransactions de type cosmétique, à première vue en tout cas. Un type de microtransactions que l'on pouvait déjà retrouver dans les récents jeux de la franchise.

Une douche froide avant la sortie

Elles faisaient jusqu'ici l'objet de rumeurs et auraient finalement été confirmées par plusieurs utilisateurs Twitter bien informés. On peut en effet retrouver des visuels de packs cosmétiques vendus dans une boutique en ligne. On gardera des pincettes puisque rien n'a été officialisé, mais il n'y aurait rien de surprenant à retrouver ce genre de DLC dans AC Mirage. S'il y a bien des clients pour ce genre de petits contenus supplémentaires, les joueurs sont déjà en train de hausser le ton sur les réseaux sociaux. Les arguments sont toujours les mêmes. Certains disent que ça devrait être du contenu à déverrouiller in-game, d'autres que les DLC préparés avant la sortie du jeu ne devraient pas exister et enfin il y a ceux qui s'en moquent totalement.

Assassin's Creed Mirage sortira sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One dès le 12 octobre 2023. D'ici là, les joueurs auront peut-être fini par avaler la pilule (non).