Les rumeurs autour d’Assassin’s Creed Mirage continuent et prennent encore plus d’ampleur. Un youtubeur français réputé au sujet de la licence lâche plein d’infos et la date de sortie.

Le calendrier de sorties d’Ubisoft est assez timide cette année. L’éditeur français vient de lancer son free-to-play Trackmania sur sur consoles, mais c’est avant tout sur Assassin’s Creed Mirage qu’il misera cette année. Un épisode particulièrement attendu par les fans de la première heure tant il s’annonce comme un véritable retour aux racines de la licence. Exit les mondes ouverts et les mécaniques RPG, ce sont les fondamentaux de la saga qui seront au cœur de l’expérience. C’est en tout cas ce que promet Ubisoft et faute de gameplay, on est bien obligé de le croire sur parole pour le moment. Néanmoins, un nouveau leak d’un insider réputé au sein de la communauté Assassin’s Creed vient de dévoiler des informations confidentielles, y compris sa date de sortie.

Les rumeurs et les leaks autour d’Assassin’s Creed Mirage s’accumulent. Date de sortie, image volée du menu et report, le prochain jeu de la saga fait régulièrement parler de lui. C’était sans compter sur une nouvelle fuite du youtubeur j0nathan qui a dévoilé plein de détails autour du jeu, comme il l’avait déjà fait avec les épisodes précédents. La plus importante de toute, la date de sortie serait fixée au 12 octobre 2023 en interne. On apprend ainsi que le gameplay se rapprochera davantage d’AC Origins, avec plein de gadgets et d’objets à utiliser pendant les missions comme des couteaux de lancer, des bombes à fumigène, une sarbacane avec des fléchettes pour endormir les ennemis et bien plus encore. L’accent serait donc bien mis sur l’infiltration. N’espérez donc pas enchaîner les combats et faire un véritable massacre comme dans AC Valhalla.

Assassin's Creed Mirage étant à la base un DLC devenu trop ambitieux, il faudrait s’attendre à un arbre de compétences plus petit, avec une quinzaine de compétences à débloquer. Plusieurs accessoires pourront d'ailleurs être obtenus après les grosses missions. Comprenez par là, qu’une fois un gros contrat terminé, vous grimperez de rang au sein de la confrérie, vous permettant de débloquer le gadget de votre choix et obtenir une nouvelle tenue avec des stats différentes. Il y aurait justement au total quatre contrats d’assassinats principaux, plus le chef de l’ancêtre des Templiers. Il vous sera demandé d’enquêter sur les cibles et de récolter des informations avant d’espérer pouvoir les tuer.

Plein d'infos sur le gameplay

La différence avec l’épisode initiatique ? « Plus vous débloquez d’informations, plus vous obtenez de nouvelles méthodes d’assassinat », explique le youtubeur. A l’instar de Hitman, il y aurait alors environ 30 façons différentes pour tuer une cible. La rejouabilité des missions n'est cependant pas assurée si l'on se fie aux informations dévoilées. Pour ne pas se perdre avec toutes les informations récoltées, Assassin’s Creed Mirage regrouperait tout ce que vous avez appris dans un menu « Investigation » qui ressemblerait grossièrement aux tableaux en liège que l’on retrouve dans les séries et films policiers.

Un système de réputation serait également de retour. Il augmenterait selon les actions du joueur dans Bagdad, conférant un symbole pouvant être assimilé au système d’indice de recherche de GTA. La vigilance des gardes serait plus accrue et les PNJ pourront même indiquer votre position si vous êtes le pire assassin des rues. Il faudrait également compter sur un système de factions comme à l’époque des Assassin’s Creed avec Ezio. Ce seraient en revanche des musiciens, des marchands ou des mercenaires qui viendraient vous prêter main forte pour vous échapper ou faire diversion.

Et pour le reste ? La source rappelle également que le jeu ne sera pas en monde ouvert et la carte sera donc plus petite et découpée en plusieurs zones. Côté parkour, il ne faudrait en revanche pas espérer des animations aussi fluides qu’avec Unity. Parmi les petits ajouts bienvenus, le codex et le Discovery Tour seraient directement intégrés dans Assassin’s Creed Mirage à son lancement. Rendez-vous cet été pour découvrir si toutes ces informations vont s'avérer lors de l'Ubisoft Forward. La source étant plutôt fiable, on peut s'attendre à ce que plusieurs éléments soient confirmés.