Et voilà, la nouvelle tant attendue est là, Ubisoft vient d'annoncer officiellement Assassin's Creed Mirage. Maestro ! Musique !

À peine leaké, déjà officialisé. Assassin's Creed Mirage est désormais une réalité. Difficile de faire mieux c'est le compte Twitter officiel de la saga qui vient de poster le message de présentation.

Une annonce officielle et un rendez-vous pour Assassin's Creed

En plus de l'officialisation de cet Assassin's Creed Mirage, on peut y découvrir un très bel artwork en plein Bagdad. Car oui, dans AC Mirage les joueurs devraient pouvoir incarner le jeune voleur Basim (aperçu dans Valhalla) jusqu’à ce qu’il rejoigne l’ancêtre de la Confrérie des Assassins. L’histoire devrait s’inspirer du folklore local d’Ali Baba et les 40 voleurs. Comme quoi la fuite était tout à fait véridique. Enfin, l'autre annonce c'est la présentation officielle du jeu qui aura lieu le samedi 10 septembre 2022 à 22h00 (heure française).

Un nouveau pan d'Histoire à découvrir

Techniquement Assassin's Creed Mirage se déroule sous le Califat abbasside, une période riche et prospère pour la ville de Bagdad qui devrait permettre de découvrir une ville en plein essor économique et artistique. Il s'agissait en effet à l'époque d'un véritable carrefour commercial. Le déclin de Bagdad ayant surtout eu lieu lors des invasions mongoles bien plus tardives, le jeu devrait vraiment nous permettre d'admirer l'Age d'Or de la cité. Espérons que le travail de reconstitution soit à la hauteur des attentes.

Wait and see pour découvrir ce nouvel Assassin's Creed. D'après les fuites de la journée, le jeu serait prévu pour le printemps 2023, mais comme vous savez très bien, les plans peuvent changer.