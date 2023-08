15 ans plus tard, Assassin’s Creed est devenue l'une des franchises phares du jeu vidéo. Depuis les débuts d’Altair, les choses ont changé. Le côté infiltration et le crédo ont laissé place à des mondes ouverts et à de l’action plus prononcée. Conscient que ces écarts ont laissé en chemin des joueurs historiques, Ubisoft a tenu à rendre hommage aux débuts de sa saga avec Assassin’s Creed Mirage. Une lettre d’amour aux débuts aux origines de la licence et un hommage au tout premier jeu. Exit les mécaniques RPG, le jeu se recentre sur les fondamentaux. Un épisode un peu à part, plein de promesses mais qui s’est fait aussi discret que son héros en termes de gameplay. Ubisoft a profité de l’aura de la Gamescom 2023 pour en dévoiler davantage, mais pas forcément que beaucoup espéraient.

Nouveau trailer pour Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage était l’une des vedettes de la Gamescom 2023. Une présentation qui était encore une fois attendue fébrilement par la communauté, avide de voir toutes les belles promesses d’Ubisoft à l'œuvre. Fini le monde ouvert, place à une map plus restreinte et plus fermée, terminés les combats frontaux à outrance, il faut à nouveau agir dans l’ombre pour servir la lumière. AC Mirage renoue avec les racines de la licence et avec les mécaniques qui ont fait le succès des aventures d’Altaïr et de ses successeurs. Un titre entre modernité et nostalgie, qui s’adresse aux fans historiques, mais aussi aux joueurs récupérés en chemin qui cherchent une expérience différente d’Odyssey, Valhalla et consorts. Pour du gameplay, il faudra malheureusement repasser. Ubisoft, a préféré jouer la carte de la sécurité en dévoilant davantage le contexte du jeu.

Ubisoft Bordeaux, développeur principal avait une volonté principale : retourner au Moyen-Orient, là où tout avait commencé . Assassin's Creed Mirage prend donc place à Bagdad au IXe siècle. En troquant le monde ouvert pour quelque chose de plus intimiste, les équipes entendent créer une ville plus immersive que jamais, notamment en incorporant pour la première fois des doublages en arabe. Voici une petite visite guidée avec quelques courtes séquences de gameplay, à défaut d’avoir une démo concrète :

Pour rappel, Assassin's Creed Mirage a avancé sa sortie au 5 octobre 2023 sur consoles PlayStation, Xbox et PC.