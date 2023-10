Assassin's Creed Mirage est désormais disponible pour tout le monde au moment de l'écriture de cette news. Cependant, la célébration semble déjà quelque peu gâchée par une décision qui divise fortement la communauté. C'est le moins que l'on puisse dire.

Assassin's Creed Mirage fait un choix qui fait rager

En effet, un peu par surprise et discrètement, Ubisoft a activé, via le patch Day One, le système de protection controversé Denuvo. C'est l'information que l'on peut retrouver directement via Ubisoft Connect. Ce n'est donc pas vraiment un secret, mais plutôt une "surprise". Du genre que l'on n’aime pas vraiment recevoir sous le sapin lors du passage du Père Noël.

Pour rappel, Denuvo est un système de protection anti-piratage et de gestion des droits numériques (DRM) largement utilisé dans l'industrie du jeu vidéo. Il a été développé par une entreprise autrichienne, Denuvo Software Solutions GmbH. Son objectif principal est de prévenir le piratage et la copie illégale des jeux en introduisant diverses mesures techniques destinées à décourager les pirates.

Pour que cela fonctionne, Denuvo utilise des techniques de chiffrement pour protéger le code du jeu. Le chiffrement assure que le code du jeu est transformé en une forme illisible sans une clé de déchiffrement spécifique. Ces méthodes rendent le débogage du code source du jeu extrêmement difficile pour les pirates. Pour marcher, le système Denuvo communique avec ses serveurs pour confirmer que la copie du jeu est légitime. C'est ce qui se passe pour Assassin's Creed Mirage.

Un DRM très controversé

L'un des aspects les plus discutés est l'impact présumé de Denuvo sur les performances des jeux. Certains joueurs et experts affirment que la protection Denuvo peut diminuer les performances d'un jeu, causant parfois des temps de chargement plus longs, des baisses de taux d'images par seconde et d'autres problèmes liés à la jouabilité. Bref, pour certains, c'est une catastrophe... Parfois ça se passe plutôt bien comme avec Mortal Kombat 1.

De plus, si les serveurs Denuvo sont hors ligne ou si un joueur rencontre des problèmes de connexion Internet, cela peut empêcher l'accès au jeu, même pour les utilisateurs qui ont acheté légitimement une copie. Cela pose donc des questions sur la possession de produits numériques et sur le droit des consommateurs à accéder librement au contenu qu'ils ont acheté. De même pour le partage, puisque Denuvo limite également le marché des jeux d'occasion et les possibilités de prêter des jeux à des amis (par exemple).