Assassin's Creed Mirage est la promesse d'un retour aux sources offerte par Ubisoft Bordeaux. Alors que son prédécesseur s'étendait sur de longues heures, le jeu se veut plus court et avec un environnement qui ne sera pas sans rappeler son grand-frère basé à Constantinople. Ainsi, ce prochain opus nous plonge dans la cité de Bagdad au contrôle du jeune Basim, voleur plus agile qui découvrira sa voie au sein de l'ordre des Assassins. Carte plus petite, ambiance orientale et une histoire plus courte avec plus de discrétion et un côté RPG en retrait, voilà le cahier des charges de ce nouvel épisode. Et pour marquer le coup, Ubisoft a préparé un événement exceptionnel pour les français.

Une exposition culturelle et historique pour Assassin's Creed Mirage

Ce n'est plus un secret, Assassin's Creed est un jeu qui se base sur des périodes historiques fortes pour certaines cultures. Ubisoft a réussi à réconcilier de nombreuses personnes avec l'Histoire, et même à les rendre plus curieux sur de nombreuses périodes historiques. C'est dans cette idée qu'Ubisoft Bordeaux a travaillé sur Assassin's Creed Mirage en voulant lui donner l'ambiance la plus proche de ce que devait être Constantinople à sa grande époque. Afin de partager cela, le studio bordelais annonce une exposition exceptionnelle autour du jeu.

À l'occasion de la sortie de son dernier projet, Ubisoft Bordeaux et le Musée des Arts Ludiques présentent leur exposition L'art de Assassin's Creed Mirage. Les visiteurs pourrons y découvrir des extraits issus des coulisses du studio lors de la conception du jeu, une immersion dans le travail d'un directeur artistique et toute une partie nommée "Bagdag au 9ème siècle, entre authenticité et imaginaire". Dans celle-ci, vous pourrez découvrir 70 œuvres inédites d'artistes d'Ubisoft, rencontrer ces derniers, assister à une projection des œuvres ou encore vous balader entre les costumes et accessoires tout droit issus de la création du jeu. Le tout se déroulera au 4 rue Mably & Place des Grands Hommes à Bordeaux du 4 au 12 octobre 2023 et l'entrée est entièrement gratuite.