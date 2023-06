Assassin’s Creed Mirage était l’une des vedettes de l’Ubisoft Forward 2023. Une présentation attendue fébrilement par toute une communauté, attirée par les promesses de cet épisode bien différent des dernières productions. Adieu la formule RPG et le monde ouvert rempli de quêtes annexes à outrance, la licence renoue avec ses racines le temps d’un jeu. Un hommage à l’opus initiative, aux aventures d’Altaïr et aux mécaniques qui ont fait le succès de la saga. 15 ans et 200 millions d’exemplaires vendus plus tard, Ubisoft tire sur la corde nostalgique avec Assassin’s Creed Mirage. Entre nostalgie et modernité, le jeu s’adresse à un public vieillissant comme nouveau.

Assassin's Creed Mirage, un retour aux sources

De l’aveu des développeurs, Assassin’s Creed Mirage est une lettre d’amour aux origines de la saga. Dès sa phase de conception, le jeu a été conçu pour rendre hommage aux touts premiers AC. Un objectif s’est rapidement dessiné : revenir à ce que ça veut dire d’être un assassin. Se rencontrer sur le crédo de la guilde et cela passe par une expérience centralisée à nouveau autour du parkour, la discrétion et l’assassinat. Plus que le gameplay, c’est aussi le setting, un mot qui englobe l’époque et le lieu de chaque épisode. Ubisoft Bordeaux, développeur principal assisté par 11 autres studios, avait une volonté : retourner là où tout avait commencé, le Moyen-Orient. Direction Bagdad, une ville que l’on nous promet dense, vibrante et immersive.

Un contexte qui sera le théâtre d’une nouvelle épopée centrée autour de Bassim ainsi que des conflits et complots qui règnent dans la Capitale de l'Empire califat abbasside, qui est à un tournant de son histoire. Ancien voleur des rues, il apprendra à devenir un maître assassin et découvrira le crédo de la guilde : « agir dans l’ombre pour servir la lumière. » Assassin’s Creed Mirage remettra l’accent autour de la narration. Ce récit initiatique promet d’explorer les rôles de la guilde comme aucun épisode ne l’a fait auparavant. Le jeu devrait néanmoins s’axer autour de deux histoires. Celle de Bassim en proie à des visions et des cauchemars qui le hante, et celle de Bagdad où l’inquiétude règne et l’agitation croît, déclenchant une révolution contre la corruption et la justice arbitraire.

L'infiltration au cœur du gameplay

Un soulèvement qui viendra bouleverser l’histoire et la vie de tous les intervenants du scénario. Cela inclut des figures historiques comme Ali Ibn Muhammad, leader de la rébellion des Zanj, ou l’ami d’enfance de Bassim, Nehal elle aussi une gosse des rues. Plus que de rencontrer cet épisode sur la narration, l’objectif d’Assassin’s Creed Mirage est aussi de capturer le feeling des premiers jeux tout en tirant parti des outils et des technologies actuelles. En d’autres termes, créer une expérience qui transpire la nostalgie tout en étant moderne. Cela passera par plusieurs changements de gameplay.

Ubisoft le martèle dans sa communication, le parkour est au centre de l’expérience. Un aspect au cœur des capacités de déplacement de Bassim. La sensation risque d’être différente des derniers épisodes, Ubisoft Bordeaux souhaitant placer ses efforts sur des mécaniques de parkour accessibles et faciles à maîtriser. Leur objectif est clair : inciter les joueurs à en user et abuser, tout en leur permettant d’avoir un sentiment de contrôle parfait de leurs actions. L’autre pilier d’Assassin’s Creed Mirage sera la discrétion. Plus question de massacrer des gardes par centaines. Bassim devra s’en tenir au crédo et faire preuve de subtilité. Les développeurs assurent avoir mis systématiquement en place des moyens discrets d’éliminer leurs cibles. Bassim aura tout un arsenal à sa disposition pour assassiner sa cible pour mieux se fondre dans l’ombre ensuite.

Un gameplay modernisé

Lame, secrète, épée, dagues, bombes fumigènes, fléchettes soporifiques ou même couteaux de lancer pour éliminer des ennemis au loin juste après avoir assassiné un cible. Les quatre outils principaux offriront chacun plusieurs possibilités et pourront être améliorés, promet Ubisoft. Assassin’s Creed Mirage s’articule autour d’une boucle : enquêter, chasser, éliminer et s’échapper. Dans l’optique d’offrir une expérience à la fois « stimulante et gratifiante », les développeurs indiquent avoir amélioré l’IA des NPC, des ennemis et même ajouté de nouvelles animations pour les assassinats. Ils promettent par ailleurs moins de recyclage que les derniers épisodes avec de nouveaux movesets inédits. Le combat pur et dur sera donc une solution de secours, portée par de nouveaux finish moves, attaques, combos et parades aperçues dans le trailer de gameplay.

La séquence en question a avant tout mis en avant les quelques nouveaux artifices à notre disposition. Faire tomber des éléments du décor pour ralentir les ennemis, créer une diversion pour mieux s’enfuir en glissant sur une corde, sont autant de possibilités pour s’extirper d’une situation où l’assassin est à découvert. La grande nouveauté en revanche, c’est une compétence permettant de ralentir le temps, marquer les cibles, puis enchaîner les assassinats discrètement, un peu dans ce qui pouvait se faire dans Splinter Cell.

Une mécanique qui dépend d’une jauge qu’il sera sans doute possible d’améliorer. La barre en bas à droite semble également confirmer le système d’indice de recherches qui avait fait l’objet de leaks. Plus il sera élevé, plus la vigilance de la garde sera accrue et plus ils seront virulents. Assassin’s Creed Mirage sera disponible le 12 octobre 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Amazon Luna au prix de 50€ pour la version standard et 60€ pour l’édition deluxe.