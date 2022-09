La publication de la fiche Assassin's Creed Mirage sur la boutique Xbox a provoqué des sueurs froides aux joueurs.

Des paris avec l'argent réel dans Assassin's Creed Mirage ?

Le descriptif d'AC Mirage avait de quoi affolé. Non pas pour la présence de « violence intense, de sang et de gore, de thèmes sexuels ou de nudité partielle » mais bien pour ces deux mots « Real gambling ». Autrement dit du jeu de hasard avec de l'argent réel.

Une erreur ? Oui, car en vérité, le jeu n'a même pas encore été étudié par l'ESRB, l'organisme américain de classification des jeux vidéo. Voici la réponse officielle d'Ubisoft sur ce sujet brûlant :

Suite à l'annonce d'Assassin's Creed Mirage durant l'Ubisoft Forward, plusieurs boutiques ont affiché par erreur une classification ESRB « Adults Only ». Bien qu'AC Mirage soit encore en attente d'une classification, Ubisoft tient à rassurer les joueurs. Il n'y a aucun jeu de hasard avec de l'argent réel, ni de lootboxes. Un porte-parole d'Ubisoft via Eurogamer.

Cet épisode sera un retour aux sources y compris dans sa durée de vie puisque ce sera un opus bien plus court que les précédents. Durant son événement, Ubisoft a également annoncé un gros jeu différent et sombre, Assassin's Creed Hexe, et a réalisé le rêve des fans avec Assassin's Creed Red. Rendez-vous en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.