Assassin's Creed Mirage, prochain gros morceau de la célèbre franchise d'Ubisoft, vient de dévoiler davantage son avenir lors d'une session de questions-réponses. Si le jeu s'est d'ores et déjà montré de long en large et en travers, Ubisoft a mis les choses au clair concernant le contenu post-lancement du jeu.

Comme beaucoup d'acteur dans le milieu, Ubisoft aime bien les DLC, notamment lorsqu'il s'agit de garnir un Assassin's Creed ou un Far Cry. Des DLC parfois franchement réussis qui apportent d'ailleurs une vraie plus-value, ou d'autres qui ne ressemblent finalement qu'à un petit plus sympa. Seulement voilà, s'il y a bien un public et qu'il y en aura toujours pour être heureux d'avoir du contenu supplémentaire, tout le monde n'aime pas les DLC.

On peut même dire sans prendre de risque qu'une bonne majorité des joueurs sont, aux premiers abords, réfractaires à ce genre de procédés, surtout lorsqu'ils sont prévus, promus voire même développés avant la sortie officielle du jeu. Ce pourquoi les studios prennent de plus en plus de gants lorsqu'ils décident de parler de contenus supplémentaires payants, comme gratuits. Alors lorsqu'Ubisoft se met à parler des DLC d'Assassin's Creed Mirage, autant vous dire que tout le monde est à l'écoute.

Assassin's Creed Mirage parle de ses DLC

Et cette fois, les nouvelles devraient faire plaisir à celles et ceux qui restent frileux à l'idée de parler de DLC avant le lancement d'un titre, quitte à décevoir les autres. Les développeurs Stéphane Boudon, Sarah Beaulieu et Jean-Luc Sala se sont prêté au jeu des questions-réponses sur Reddit. Parmi les questions, plusieurs personnes ont demandé ce qui était prévu pour le jeu après sa sortie. Si des DLC ou du contenu post-lancement étaient prévus. Ce à quoi les développeurs ont répondu sans détour que « pour l'instant », Il n'y avait « aucun plan concernant des DLC pour AC Mirage ni aucun contenu post-lancement ». Si certains joueurs se disent déçus, d'autres sont plutôt ravis de la nouvelle.

source : Reddit

Un retour aux sources, et c'est tout !

Pour rappel, AC Mirage devait être un contenu supplémentaire d'Assassin's Creed Valhalla, puis un standalone, avant de finalement se transformer en un jeu à part entière. Il est donc fort probable que rien ne soit prévu pour maintenir le jeu en vie bien longtemps contraire aux opus principaux. L'avenir nous dira si Ubisoft change son fusil d'épaule dans les mois succédant la sortie du jeu.

Assassin's Creed Mirage se présente comme étant un véritable retour au source pour la franchise. Le jeu se déroulera à Bagdad quelques années avant les événement de Valhalla. On y incarnera Basim, un assassin aperçu dans AC Valhalla justement. L'infiltration et les gadgets seront plus que jamais au cœur du gameplay tandis que la carte du jeu sera bien plus dense et vivante que dans les dernières productions, bien qu'elle sera bien plus petite. Reste maintenant à voir ce que cela donnera le pad entre les mains. Pour l'heure, Assassin's Creed Mirage est attendu sur consoles et PC d'ici le 12 octobre 2023. Les prochains gros jeux de la licence quant à eux, n'arriveront que bien plus tard.

Et vous, que pensez-vous de cette histoire de DLC annoncés avant la sortie des jeux ? Plus globalement, êtes-vous pour ou contre les DLC ?