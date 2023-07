Courage, fans d'Assassin's Creed : nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de la sortie d'Assassin's Creed Mirage. Avec sa nouvelle aventure, Ubisoft Bordeaux promet de revenir aux origines de la saga et de ses premiers épisodes tant appréciés par les fans. L'infiltration sera à l'honneur dans un monde ouvert résolument urbain qui va trancher avec ceux des AC sortis récemment. En nous plaçant aux commandes de Basim, un personnage aussi intéressant que mystérieux, le studio compte également mettre l'accent sur le développement de l'histoire dans Assassin's Creed Mirage. L'immersion pourra même être poussée à son paroxysme grâce à une idée assez dingue qui pourrait transcender l'expérience de jeu.

Une annonce surprenante pour Assassin's Creed Mirage

Dans Assassin's Creed Mirage, vous pourrez vous mettre dans la peau de Basim. Littéralement. Ubisoft et Owo se sont associés pour proposer une tenue spécialement conçue pour le jeu. Si vous ne connaissez pas Owo, sachez que l'entreprise créée en 2019 est connue pour créer des vêtements intégrants un système haptique afin d'offrir des sensations hors du commun. Un vêtement Owo est déjà compatible avec des titres comme Fortnite ou League of Legends, mais voir la société en créer une exclusivement pour un seul jeu est une grande première. Dans Assassin's Creed Mirage, Ubisoft et Owo vont donc donner la possibilité aux joueurs de ressentir de « multiples sensations différentes telles que les impacts et le parkour ». Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le design de la tenue s'inspire de celle portée par Basim dans le jeu.

Les joueurs PC, PlayStation et Xbox pourront tous profiter de cet équipement qui pourrait vraiment transcender l'expérience de jeu proposée dans AC Mirage. Pour en profiter, vous pourrez précommander la tenue directement sur le site d'Owo, ce qui donnera également droit à une version digitale d'Assassin's Creed Mirage. Ubisoft précise qu'elle sera aussi vendue en pack avec le jeu par plusieurs revendeurs.

Toujours pas de prix pour cette tenue révolutionnaire

Le kit proposé en collaboration par Owo et Ubisoft embarque, en plus du vêtement, un boîtier, un chargeur, un câble USB et du gel qui favorise la conductivité entre les électrodes et la peau. Une application disponible sur iOS, Android et également utilisable sur PC permet de calibrer la tenue et de modifier l'intensité des retours haptiques envoyés. Voilà une façon particulièrement originale de jouer à AC Mirage qui pourrait susciter l'intérêt des joueurs.

Les deux entreprises indiquent qu'elles travaillent encore afin d'ajouter « des sensations au jeu et offrir l'expérience la plus interactive possible ». Pour le moment, nous ne savons pas quand cette tenue sera disponible ni le prix auquel elle sera fixée, mais le tarif de 499 € de la tenue gaming d'Owo laisse penser que celle exclusive à Assassin's Creed Mirage tournera autour de cette somme, si ce n'est même un peu plus.