Assassin's Creed Mirage doit être un retour aux sources pour la célèbre franchise. Entendez par là un jeu plus "intimiste" qui se rapproche dans la forme de l'épisode de 2007 avec beaucoup (plus du tout ?) d'éléments de RPG comme dans les derniers épisodes. Partant de ce postulat, les développeurs de chez Ubisoft ont voulu revenir sur la question épineuse de la durée de vie. L'éditeur persiste et signe.

Assassin's Creed Mirage, une notion qui divise

Ainsi au sein d'une interview avec la chaîne YouTube française de l'influenceur Julien Chièze, le producteur principal du jeu Assassin's Creed Mirage à savoir Fabian Salomon donne un aperçu du temps qu'il faut réellement pour terminer Mirage sans langue de bois. Selon lui, des tests de jeu en interne ont montré qu'une partie "précipitée" dure environ 20 heures, tandis qu'une exécution beaucoup plus complète prend entre 25 et 30 heures. On peut donc étirer la durée de vie à 30 heures en prenant son temps et en complétant toutes les tâches. Il s'agit évidemment d'une durée de vie beaucoup plus petite que Assassin's Creed Origins , Odyssey et Valhalla qui peuvent tous durer près de 100 heures ou bien plus selon votre façon de jouer. Une nouvelle preuve que Ubisoft souhaite vraiment revenir aux origines et notamment les jeux qui tournent autour du personnage d'Ezio qui avaient tous un temps de jeu d'une trentaine d'heures maximum.

Ca va encore diviser

Evidemment cette déclaration sur Assassin's Creed Mirage a de quoi diviser les fans. Entre les nostalgiques pour qui c'est une très bonne nouvelle et les nouveaux joueurs qui sont bercés par l'aspect RPG des derniers épisodes. Il va donc falloir se faire une raison, si 30 heures est bonne durée de vie il ne faudra pas s'attendre à un épisode comme ces dernières années. Les mauvaises langues diront que cette durée permettra à Ubisoft de ne pas noyer le joueur dans des quêtes inutiles pour aller directement à l'essentiel. Et dans les faits ce n'est pas totalement faux... Ca sera une bonne opportunité de découvrir en détail la ville de Bagdad sans avoir cette sensation d'épuisement à la fin de l'aventure.

De votre coté, que pensez-vous du choix de proposer un épisode avec une trentaine d'heure maximum ? Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ?