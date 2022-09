On l’a connu pendant quelques mois sous le nom de Rift, le voici semi-officiellement en tant qu’Assassin’s Creed Mirage. Ubisoft a fait une petite boulette et l’épisode de transition avant l’arrivée du gros jeu-service se dévoile avant l’heure. On a même deux premiers visuels.

Voici les premières images d'Assassin's Creed Mirage

Les rumeurs seraient vraies. Avant Assassin's Creed Infinity, les fans de la saga s'envoleront en direction de Bagdad en Iraq. Dans AC Mirage, les joueurs devraient donc bien incarner le jeune voleur Basim (aperçu dans Valhalla) jusqu’à ce qu’il rejoigne « Ceux qu'on ne voit pas », l’ancêtre de la Confrérie des Assassins. Vu le sous-titre « The Forty Thieves » de cet épisode transitoire voire de son DLC, l’histoire devrait s’inspirer du folklore local d’Ali Baba et les 40 voleurs. Pour l'heure, la fuite provenant de l'Ubisoft Store ne contient que deux visuels confirmant le nom du jeu et son sous-titre.

Selon les derniers bruits de couloir, Assassin's Creed Mirage devrait marquer un retour aux sources pour la franchise. Les développeurs auraient par conséquent supprimé les éléments RPG comme les choix de dialogue ou le système de leveling. Le vision d’aigle serait présente et l’accent serait alors davantage mis sur l’infiltration que sur l’approche frontale. Basim serait capable d’éliminer ses ennemis avec une dague à corde voire de les attirer avec. Selon ces mêmes sources, le jeu serait prévu pour le printemps 2023. On attendra évidemment l’annonce officielle lors de l’Ubisoft Forward qui se tiendra ce 10 septembre.