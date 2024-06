C'est en tout cas ce qui a été découvert par le dataminer Rogue TX, qui aurait découvert des mentions d'Assassin's Creed et d'autres licences iconiques d'Ubisoft dans les fichiers de son dernier jeu gratuit en date : XDefiant. Le FPS va donc multiplier les références et collaborations avec le catalogue du géant français.

Assassin's Creed et tout le catalogue Ubisoft bientôt dans XDefiant ?

Nous le savions dès son annonce : XDefiant est une sorte de melting-pot des jeux d'Ubisoft. En l'état, nous avons déjà Far Cry 6, Ghost Recon Breakpoint, Splinter Cell et The Division. Le géant français voulait son Call of Duty avec des collaborations en tous genres, et son lancement visiblement réussi semble l'avoir conforté dans ses plans. Ceux-ci comprennent déjà quatre saisons à venir, dont le contenu était jusqu'alors gardé secret.

En fouillant dans les fichiers du dernier jeu gratuit d'Ubisoft, Rogue TX a toutefois révélé le thème de chaque saison à venir. Dans l'ordre, nous pourrions voir respectivement des références à Rainbow Six Siege, Far Cry New Dawn, Assassin's Creed et un autre jeu Ghost Recon. Même les Lapins Crétins pourrait être de la partie. Ces références prendront autant la forme de nouvelles cartes que de nouvelles factions de personnages à incarner. On imagine ceci dit difficilement un Assassin comme Altair ou Ezio se défendre avec une lame secrète et des couteaux/une arbalète face à des soldats d'élite modernes mais... pourquoi pas ?

Chaque saison de XDefiant durera trois mois. Si la saison centrée sur Assassin's Creed est la quatrième comme indiqué par Rogue TX, cela ne coïncidera donc pas avec la sortie de Shadows prévue le 15 novembre. Un potentiel principe de vases communicants manqué pour Ubisoft. Ceci étant dit, il convient de prendre tout cela avec des pincettes. Le géant français a peut-être des plans savamment millimétré pour son nouveau jeu gratuit qui connaît semblerait-il un lancement réussi.