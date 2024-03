La série Assassin's Creed serait en train de prendre du plomb dans l'aile et devrait revoir tous ses plans, ça ne présage rien de bon pour la licence et pourtant, ce n'est même pas la faute d'Ubisoft !

Ubisoft a encore tout un tas de cartouches dans ses poches. L’éditeur compte notamment capitaliser un maximum sur sa série phare, Assassin’s Creed. Beaucoup de jeux sont prévus dans un avenir plus ou moins proche et on aura même le droit à un hub pour centraliser la totalité des grosses expériences futures. Beaucoup de projets, beaucoup d’ambition, mais qui viennent de prendre du plomb dans l’aile et ce n’est même pas la faute d’Ubisoft.

L'un des prochains jeux Assassin's Creed serait dans la sauce

D'après le très sérieux site Reuters, il y aurait du grabuge chez Tencent, le géant chinois présent absolument partout dans l’industrie. Le mastodonte serait en train de remanier ses troupes pour se focaliser sur des jeux maison, au lieu d’aider les productions étrangères, tout simplement. Avec les dernières décisions gouvernementales, qui ont drastiquement réduit les revenus de la firme, et la concurrence qui se multiplie à vitesse grand V sur le marché du jeu mobile, sa poule aux œufs d’or, Tencent serre la vis.

Cela implique de la restructuration en interne et une meilleure gestion de ses ressources, ainsi, l’ogre chinois aurait, selon Reuters, déplacé plus d’une centaine de développeurs actuellement en travail sur Assassin’s Creed Jade, vers d'autres projets plus lucratifs pour lui. Puisque oui, Tencent , ou plutôt Level Infinite, développe bien le prochain gros jeu mobile de la franchise avec Ubisoft. Loin d’être une petite expérience à faire sur le pouce, Assassin’s Creed Jade est un VRAI jeu en monde ouvert très ambitieux. On avait d’ailleurs pu le découvrir suite à une grosse vague de fuites l’année dernière, bien que depuis, le jeu a certainement évolué.

Jade ! Au secours !

Malheureusement, il va falloir encore attendre avant de pouvoir le découvrir officiellement. D’après les dernières informations, Assassin’s Creed Jade était pressenti pour sortir dès cette année, même si Ubi n’a jamais rien confirmé, mais suite aux récents événements rapportés ici, le jeu prendrait finalement du retard. D’après les sources de Reuters, Assassin’s Creed Jade ne sortirait pas avant un bon 2025. C’est donc Assassin’s Creed Red, qui devrait être le prochain jeu de la franchise à débarquer, et sur consoles et PC cette fois. Mais là encore, si d’après des insiders très fiables le jeu est acté pour 2024, Ubisoft n’a rien dévoilé. On est encore dans le brouillard.